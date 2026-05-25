Физически меняет мозг: чтение библейской 2000-летней молитвы делает нечто странное с человеком

Ведущий психиатр утверждает, что чтение древней библейской молитвы способно физически изменить мозг человека.

Доктор Даниэль Амен недавно стал гостем подкаста Mature Me, который ведет пастор из Флориды Рич Уилкерсон-младший. В ходе беседы ведущий психиатр разобрал известную библейскую молитву, которой не менее 2000 лет, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом подкасте речь шла о молитве "Отче наш" — основополагающей христианской молитве, которой, согласно Библии, Иисус научил своих учеников, когда они спросили его, как молиться. По словам доктора Амена, самая первая строка "Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое" сразу активирует префронтальную кору головного мозга человека. Психиатр утверждает, что начальные строки библейской молитвы способны активировать системы привязанности мозга и помочь перевести разум из состояния угрозы в более спокойное состояние, связанное с безопасностью и эмоциональной стабильностью.

Відео дня

По словам доктора Амена, следующая строка "Дай нам сегодня хлеб наш насущный" успокаивает нервную систему, так как фокусирует мозг на непосредственных потребностях, а не будущих страхах. В то же время одной из самых нейрологически сильных строк в молитве "Отче наш", вероятно, является: "Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим".

Несмотря на то, что Амен описал воздействие молитвы в неврологических терминах, ученые предупреждают, что многие утверждения все еще остаются лишь теоретическими и не доказаны окончательно — простыми словами, не были подтверждены исследованиями головного мозга.

В то же время исследования показали, что повторяющаяся молитва и медитация действительно способны влиять на уровень стресса, эмоциональную регуляцию и внимание. Однако некоторые эксперты говорят, что трудно доказать, что конкретные строки молитвы "Отче наш" вызывают точные неврологические реакции.

Доктор Даниэль Амен недавно был гостем подкаста Mature Me Фото: Facebook

Исследования также показали, что сосредоточенная молитва может снизить активность в областях мозга, связанных со страхом, одновременно укрепляя области, связанные с концентрацией и эмоциональным контролем. Некоторые исследователи также считают, что ритмичное чтение может активировать пути, связанные с доверием, эмпатией и эмоциональной устойчивостью.

По словам христианского психиатра, доктора Эйприл Джой, библейская молитва "Отче наш" также способна перестраивать мозг, предоставив более подробный анализ каждой фразы. По словам ученой, фраза "Да придет Царствие Твое" способна помочь сориентировать мозг на надежду и будущие возможности, задействуя пути, связанные с мотивацией и целенаправленным мышлением. Доктор Джой предполагает, что эта фраза также может помочь противостоять чувству беспомощности, укрепляя целеустремленность и сосредоточенность на перспективах.

В то же время, по словам доктора Джой, фраза "Да будет воля Твоя" способна успокоить мозг, побуждая человека отпустить контроль и уменьшить чрезмерную активность, связанную с навязчивыми размышлениями и повторяющимся негативным мышлением. Психиатр заявила, что акцент молитвы на прощении также может оказывать измеримое влияние на уровень стресса и эмоциональное равновесие.

Хотя некоторые эксперты утверждают, что многие из этих утверждений остаются теоретическими, ученые, изучающие молитву и нейротеологию, продолжают исследовать, как повторяющиеся духовные практики могут влиять на стресс, эмоциональную регуляцию и нейронную активность с течением времени.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый анализ указывает на то, что Библию написал сам Бог.

Ранее Фокус писал о том, что ИИ проанализировал Библию и назвал вероятных авторов: о чем свидетельствуют результаты.

При написании использовались материалы Mature Me, Daily Mail.