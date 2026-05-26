Як часто необхідно мити волосся: у давній суперечці нарешті поставлено крапку

Роками люди сперечаються про те, як часто насправді слід мити волосся. У новому дослідженні вчені нарешті поставили крапку, відповівши на це питання.

Тоді як одні стверджують, що їм необхідно мити волосся щодня, щоб воно залишалося чистим, інші наполягають на використанні шампуню якомога рідше. Але що ж насправді: як часто слід мити волосся? Дослідники нарешті поставили крапку в цій давній суперечці, пише Фокус.

Висновки експертів можуть не сподобатися тим, хто не любить мити волосся: дані вказують на те, що наше волосся зазвичай почувається краще і здоровіше, коли його миють 5-6 разів на тиждень. Наприклад, в одному дослідженні вчені виявили, що майже щоденне миття волосся призводить до найкращого стану шкіри голови та найбільшої кількості "днів із прекрасним волоссям".

За словами сертифікованого дерматологині з Клівлендської клініки, докторки Шиллі Хетарпал, точна частота буде залежати від типу волосся, проте побоюватися з приводу надмірного миття точно не варто. Водночас недостатнє очищення волосся і шкіри голови може призвести до надмірного розмноження бактерій і дріжджів.

Зазначимо, що дискусія про частоту миття волосся ведеться вже багато років. Одні стверджують, що занадто часте миття може зашкодити волоссю і призвести до того, що шкіра голови з часом стане занадто жирною. Інші ж вважають, що відмова від шампуню може піти на користь волоссю.

Тепер результати досліджень чітко вказують на те, що прихильники частішого миття волосся мають рацію. Дослідження було проведене компанією Procter & Gamble і в ньому взяли участь понад 1500 чоловіків і жінок, які вивчали вплив різних графіків миття волосся. Реципієнтів розділили на групи, які мили волосся:

один раз на тиждень;

два рази на тиждень;

три-чотири рази на тиждень;

п'ять-шість разів на тиждень.

Після цього учасників дослідження попросили оцінити стан свого волосся, а також кількість "прекрасних днів із волоссям" за тиждень. Дослідники виявили, що чим частіше люди мили волосся, тим кращий, на їхню думку, вигляд вони мали.

Результати також вказують на те, що у людей, які мили волосся майже щодня, спостерігався найнижчий рівень свербіння, лупи та подразнення шкіри голови, а також найбільша кількість днів із прекрасною зачіскою. Експерти вважають, що це пов'язано з тим, що тривалі перерви в митті волосся призводять до накопичення жирної речовини, званої себумом. Зазначимо, що себум, як правило, допомагає волоссю зберігати вологу і підтримує здоров'я шкіри голови. Однак його надлишок може обернутися проблемами.

Ситуація ускладнюється тим, що якщо шкірне сало занадто довго залишається на шкірі голови, воно починає піддаватися хімічним змінам. Це призводить до вивільнення хімічних речовин, званих вільними жирними кислотами й окисленими ліпідами, які, як відомо, подразнюють шкіру.

Багато вчених вважають, що ідеальний графік миття волосся все ж залежить від типу волосся. Однак дослідження 2023 року показало, що це не так. Наприклад, раніше вважалося, що густе, кучеряве волосся слід мити рідше, ніж тонке, пряме. Але результати нового аналізу показали, що всі типи волосся виграють від частішого миття.

Під час написання використовували матеріали Procter & Gamble, Reddit, Daily Mail.