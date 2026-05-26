Как часто необходимо мыть волосы: в давнем споре наконец поставлена точка

Годами люди спорят о том, как часто на самом деле следует мыть волосы. В новом исследовании ученые наконец поставили точку, ответив на этот вопрос.

В то время как одни утверждают, что им необходимо мыть волосы ежедневно, чтобы они оставались чистыми, другие настаивают на использовании шампуня как можно реже. Но что же на самом деле: как часто следует мыть волосы? Исследователи наконец-то поставили точку в этом давнем споре, пишет Фокус.

Выводы экспертов могут не понравиться тем, кто не любит мыть волосы: данные указывают на то, что наши волосы обычно чувствуют себя лучше и здоровее, когда их моют 5-6 раз в неделю. Например, в одном исследовании ученые обнаружили, что почти ежедневное мытье волос приводит к наилучшему состоянию кожи головы и наибольшему количеству "дней с прекрасными волосами".

По словам сертифицированного дерматолога из Кливлендской клиники, доктора Шилли Хетарпал, точная частота будет зависеть от типа волос, однако опасаться по поводу чрезмерного мыть точно не стоит. В то же время недостаточное очищение волос и кожи головы может привести к чрезмерному размножению бактерий и дрожжей.

Отметим, что дискуссия о частоте мытья волос ведется уже много лет. Одни утверждают, что слишком частое мытье может повредить волосы и привести к тому, что кожа головы со временем станет слишком жирной. Другие же считают, что отказ от шампуня может пойти на пользу волосам.

Теперь результаты исследований четко указывают на то, что сторонники более частого мытья волос правы. Исследование было проведено компанией Procter & Gamble и в нем приняли участие более 1500 мужчин и женщин, которые изучали влияние различных графиков мытья волос. Реципиентов разделили на группы, которые мыли волосы:

один раз в неделю;

два раза в неделю;

три-четыре раза в неделю;

пять-шесть раз в неделю.

После этого участников исследования попросили оценить состояние своих волос, а также количество "прекрасных дней с волосами" за неделю. Исследователи обнаружили, что чем чаще люди мыли волосы, тем лучше, по их мнению, они выглядели.

Результаты также указывают на то, что у людей, которые мыли волосы почти каждый день, наблюдался самый низкий уровень зуда, перхоти и раздражения кожи головы, а также наибольшее количество дней с прекрасной прической. Эксперты считают, что это связано с тем, что длительные перерывы в мытье волос приводят к накоплению жирного вещества, называемого себумом. Отметим, что себум, как правило, помогает волосам сохранять влагу и поддерживает здоровье кожи головы. Однако его избыток может обернуться проблемами.

Ситуация усугубляется тем, что если кожное сало слишком долго остается на коже головы, оно начинает подвергаться химическим изменениям. Это приводит к высвобождению химических веществ, называемых свободными жирными кислотами и окисленными липидами, которые, как известно, раздражают кожу.

Многие ученые считают, что идеальный график мытья волос все же зависит от типа волос. Однако исследование 2023 года показало, что это не так. Например, ранее считалось, что густые, вьющиеся волосы следует мыть реже, чем тонкие, прямые. Но результаты нового анализа показали, что все типы волос выигрывают от более частого мытья.

При написании использовались материалы Procter & Gamble, Reddit, Daily Mail.