У людській крові знайдено еволюційний артефакт: він давніший за самих тварин

У новому дослідженні вчені простежили еволюційну історію клітин крові протягом 700 мільйонів років — виявилося щось цікаве.

Подібно до нейтронів, що працюють у нашому мозку, або дихання, кров відіграє важливу роль у життєздатності організму — по суті, це непомітна особливість нашого тіла, що допомагає нам виживати. Однак для науки ця червона рідина, що пульсує в наших венах, є захоплюючою загадкою і тепер вчені, схоже, змогли її розгадати, пише Фокус.

Майже в кожного живого організму на Землі є кров. Але звідки вона взялася? У рамках нового амбітного проекту міжнародній групі вчених під керівництвом Кіотського університету в Японії вдалося простежити еволюційну історію клітин крові протягом 700 мільйонів років. Вчені виявили, що вони зовсім не були створені з нуля після виникнення багатоклітинного життя.

Натомість, за словами провідного автора дослідження, імунолога Хіроші Кавамото з Кіотського університету, кров, імовірно, була зібрана з перероблених і модернізованих генетичних механізмів, успадкованих від одноклітинних предків, які жили за сотні мільйонів років до появи тварин.

Автори зазначають, що відстеження еволюції крові неймовірно складне. Річ у тім, що кістки, луска і раковини можуть скам'яніти — в результаті, ми все ще можемо виявити їх. Однак клітини, як правило, не зберігаються. Тому розуміння їхнього походження вимагає непрямого підходу.

Основною одиницею, на основі якої дослідники склали свою еволюційну історію, є транскрипт — по суті, знімок експресії генів, що показує, які гени активні, а які ні в будь-якій даній клітині.

Під час дослідження вчені зібрали дані транскриптома для широкого кола видів, включно з людьми, мишами, даніо-реріо, асцидіями (оболонковими клітинами), морськими їжаками, мухами, черв'яками, губками і деякими одноклітинними організмами. Далі команда зосередилася на пошуку загальних закономірностей, міркуючи, що якщо два дуже віддалені типи клітин використовують глибоко схожі регуляторні механізми, вони, ймовірно, походять від однієї й тієї самої предкової клітинної програми. Утім, учені припускають, що два організми можуть незалежно розвивати схожі ознаки. Але це стає набагато менш імовірним, що глибшою, ширшою і складнішою є ця схожість.

Результати аналізу показали, що перші клітини крові, схоже, сильно відрізнялися від складних обтічних переносників кисню, які сьогодні працюють і в людському організмі. Натомість вони були б незграбними, схожими на амеби утвореннями, подібними до макрофагів — рухомих падальщиків, здатних поглинати й перетравлювати мікроби, що вторглися.

Але вони все ж таки не з'явилися з нізвідки. Коли дослідники порівняли генетичну активність клітин крові з активністю сучасних одноклітинних організмів, тісно пов'язаних із тваринами, вони виявили разючі подібності.

Команда детальніше вивчила цей зв'язок, звернувшись до гена, який раніше неодноразово виявляли як у клітинах крові тварин, так і в одноклітинних організмах — Fos. Відомо, що цей ген допомагає регулювати ріст і зміни клітин, а його багаторазова поява у таких віддалених організмів зробила його головним підозрюваним.

Результати припускають, що генетичний механізм макрофагоподібної поведінки вперше з'явився в одноклітинних організмів за сотні мільйонів років до того, як тварини й одноклітинні еукаріоти відокремилися від спільного предка. Вважається, що в цей момент клітини крові розділилися на дві основні еволюційні гілки.

Під час написання використовували матеріали Proceedings of the National Academy of Sciences, Science Alert.