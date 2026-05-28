Континент, що нагрівається найшвидше у світі, зіткнувся з рекордною спекою: це лише початок

Учені заявили, що континент у світі, який найшвидше нагрівається, знемагає від спеки — причиною став рекордний "тепловий купол", що накрив Європу.

Початок цього тижня ознаменувався рекордною спекою для жителів Великої Британії, Ірландії та Франції — тут зафіксували рекордні для травня температури. Однак вчені попереджають, що і без того континент у світі, який найшвидше нагрівається, незабаром зіткнеться зі ще більшою спекою, пише Фокус.

Дослідники вважають, що причиною виникнення так званого "теплового купола" є тепле повітря з Північної Африки, замкнене під системою високого тиску над Західною Європою. Як правило, подібний "тепловий купол" не спостерігається в регіоні до розпалу літа, але тепер все змінилося.

За словами вчених, існує одразу кілька причин, чому Європа нагрівається швидше, ніж інші регіони. А саме:

вищі температури — спостереження показують, що сьогодні Земля на 1,4°C тепліша, ніж у доіндустріальну епоху. Водночас у Європі сьогодні спекотніше приблизно на 2,4°C, ніж у доіндустріальну епоху. Вважається, що майже вся ця спека спричинена антропогенним парниковим ефектом від викидів викопного палива, а фактичний розподіл цього надлишкового тепла зумовлений кількома чинниками;

зміна погодних умов — спостереження показують, що зміни в атмосферній циркуляції призвели до частіших та інтенсивніших хвиль спеки влітку в Європі. За словами вчених, системи високого тиску, які приносять стійку погоду і підвищення температури, стали більш поширені в Європі;

географія — річ у тім, що Європа тісно пов'язана з Арктикою, яка нагрівається набагато швидше, ніж інша частина планети. Спостереження показують, що температура в Арктиці на 3,2°C вища, ніж у доіндустріальну епоху. Підвищення температури в регіоні частково зумовлене процесом, відомим як зворотний зв'язок альбедо;

скорочення викидів аерозолів — згідно з даними Copernicus, суворіші правила якості повітря скоротили викиди аерозолів із 1980-х років. Але боротьба із забруднювальною речовиною мала побічний ефект у вигляді сприяння глобальному потеплінню, оскільки ці крихітні частинки в повітрі чинять охолоджувальну дію, відбиваючи сонячне світло і роблячи хмари більш відбивними.

Водночас спостереження показують, що темпи зміни температури різняться по всій Європі. Наприклад, Східна і Південно-Східна Європа, а також деякі частини Центральної Європи, включно з Альпами, за останні 30 років потеплішали на 0,5-1°C за десятиліття. Західна і Південно-Західна Європа, а також субарктичні Фінляндія, Норвегія і Швеція потеплішали на 0,2-0,5°C за десятиліття. Шпіцберген, норвезький арктичний архіпелаг, де мешкають білі ведмеді, досяг потепління на 1,5-2°C за десятиліття.

Під час написання використано матеріали Agence France-Presse, Science Alert.