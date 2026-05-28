Самый быстро нагревающийся континент в мире столкнулся с рекордной жарой: это лишь начало

Ученые заявили, что самый быстро нагревающийся континент в мире изнывает от жары — причиной стал рекордный "тепловой купол", накрывший Европу.

Начало этой недели ознаменовалось рекордной жарой для жителей Великобритании, Ирландии и Франции — здесь зафиксировали рекордные для мая температуры. Однако ученые предупреждают, что и без того самый быстро нагревающийся континент в мире скоро столкнется с еще большей жарой, пишет Фокус.

Исследователи считают, что причиной возникновения так называемого "теплового купола" является теплый воздух из Северной Африки, запертый под системой высокого давления над Западной Европой. Как правило, подобный "тепловой купол" не наблюдается в регионе до разгара лета, но теперь все изменилось.

По словам ученых, существует сразу несколько причин, почему Европа нагревается быстрее, чем другие регионы. А именно:

более высокие температуры — наблюдения показывают, что сегодня Земля на 1,4°C теплее, чем в доиндустриальную эпоху. В то же время в Европе сегодня жарче примерно на 2,4°C, чем в доиндустриальную эпоху. Считается, что почти вся эта жара вызвана антропогенным парниковым эффектом от выбросов ископаемого топлива, а фактическое распределение этого избыточного тепла обусловлено несколькими факторами;

изменение погодных условий — наблюдения показывают, что изменения в атмосферной циркуляции привели к более частым и интенсивным волнам жары летом в Европе. По словам ученых, системы высокого давления, которые приносят устойчивую погоду и повышение температуры, стали более распространены в Европе;

география — дело в том, что Европа тесно связана с Арктикой, которая нагревается гораздо быстрее, чем остальная часть планеты. Наблюдения показывают, что температура в Арктике на 3,2°C выше, чем в доиндустриальную эпоху. Повышение температуры в регионе частично обусловлено процессом, известным как обратная связь альбедо;

сокращение выбросов аэрозолей — согласно данным Copernicus, более строгие правила качества воздуха сократили выбросы аэрозолей с 1980-х годов. Но борьба с загрязняющим веществом имела побочный эффект в виде содействия глобальному потеплению, поскольку эти крошечные частицы в воздухе оказывают охлаждающее действие, отражая солнечный свет и делая облака более отражающими.

В то же время, наблюдения показывают, что темпы изменения температуры различаются по всей Европе. Например, Восточная и Юго-Восточная Европа, а также некоторые части Центральной Европы, включая Альпы, за последние 30 лет потеплели на 0,5–1°C за десятилетие. Западная и Юго-Западная Европа, а также субарктические Финляндия, Норвегия и Швеция потеплели на 0,2–0,5°C за десятилетие. Шпицберген, норвежский арктический архипелаг, где обитают белые медведи, достиг потепления на 1,5–2°C за десятилетие.

При написании использовались материалы Agence France-Presse, Science Alert.