У НСЗУ розповіли, скільки витрачають на лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19

На одного пацієнта з коронавірусом у середньому виходить 45 тисяч гривень.

Національна служба здоров'я України за лікування госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом виплатила вже 11,4 млрд гривень. На одного пацієнта в середньому виходить 45 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що НСЗУ в цілому виплатила понад 19 млрд гривень медустановам і центрам екстреної медичної допомоги за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 і з підозрою на нього.

"Протягом квітня-грудня 2020 року було госпіталізовано 253 тисячі пацієнтів з коронавірусною хворобою. З них у відділенні інтенсивної терапії перебувало майже 50 тисяч пацієнтів. Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребують допомоги в умовах інтенсивної терапії, протягом 2020 року становить 19,6% ", — заявляють у НСЗУ.

У грудні минулого року порівняно з листопадом число госпіталізованих з COVID-19 знизилася на 3 тисячі. Зокрема, у грудні було госпіталізовано 60 тисяч пацієнтів. Кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню, у грудні зросла на 4 тисячі порівняно з листопадом. Їх загальна кількість становила майже 50 тисяч. Це 69% від усіх пролікованих пацієнтів у грудні.

Виросло в грудні і число пацієнтів, які потребують підключення до апарату ШВЛ — з понад п'яти до більше шести тисяч чоловік.

Найбільше пацієнтів з коронавірусом у грудні госпіталізували в Києві — понад 6 тисяч, а також в Одеській області — 4139 осіб, Дніпропетровській — 3869 осіб, Харківській — 3617 чоловік.

Крім того, у грудні було створено близько 300 нових медичних команд. А всього в грудні пацієнтам надавали в стаціонарі медичну допомогу понад 3 000 команд. Середнє навантаження на одну медкоманду — 23 пацієнти.

Зазначимо, що в кінці листопада головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в середньому лікування одного хворого COVID-19 обходиться в 38 тисяч гривень. За його словами, лікування в реанімації обходиться дорожче.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я почали формування робочої групи, яка розроблятиме програми реабілітації людей, що перехворіли COVID-19.