В НСЗУ рассказали, сколько тратят на лечение госпитализированных пациентов с COVID-19

На одного пациента с коронавирусом в среднем выходит по 45 тысяч гривен.

Национальная служба здоровья Украины за лечение госпитализированных пациентов с коронавирусом выплатила уже 11,4 млрд гривен. На одного пациента в среднем выходит по 45 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что НСЗУ в целом выплатила более 19 млрд гривен медучреждениям и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.

"В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью. Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тысяч пациентов. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, в течение 2020 года составила 19,6%", – заявляют в НСЗУ.

В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем число госпитализированных с COVID-19 снизилось на 3 тысячи. В частности, в декабре было госпитализировано 60 тысяч пациентов. Количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода, в декабре выросло на 4 тысячи по сравнению с ноябрем. Их общее число составило почти 50 тысяч. Это 69% от всех пролеченных пациентов в декабре.

Выросло в декабре и число пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ – с более пяти до более шести тысяч человек.

Больше всего пациентов с коронавирусом в декабре госпитализировали в Киеве – более 6 тысяч, а также в Одесской области – 4139 человек, Днепропетровской – 3869 человек, Харьковской – 3617 человек.

Кроме того, в декабре было создано около 300 новых медицинских команд. А всего в декабре пациентам оказывали в стационаре медпомощь более 3 000 команд. Средняя нагрузка на одну медкоманду – 23 пациента.

Отметим, в конце ноября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в среднем лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тысяч гривен. По его словам, лечение в реанимации обходится дороже.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения начали формирование рабочей группы, которая будет разрабатывать программы реабилитации людей, переболевших COVID-19.