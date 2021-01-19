Екс-помічник нардепа за $ 200 тис. "Продавав" посаду в Офісі президента

Чоловіка затримали за отриманням першої половини "оплати" у розмірі $100 тис.

Контррозвідка СБУ і ДБР викрили злочинну групу, яка діяла в Києві і спеціалізувалася на «продажі» керівних посад в Офісі президента і Кабінету міністрів України, повідомляється на сайті відомства.

До складу ОЗГ входив колишній помічник одного з народних депутатів України. Він запропонував здобувачеві "вирішити" питання працевлаштування на посаду директора Департаменту з питань юстиції і правоохоронної діяльності Офісу Президента України за $200 тис. Відзначається, що вартість послуг, озвучена підозрюваним, коливалася від $100 тис до $300 тис в залежності від посади.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: Офис генпрокурора

Фото: СБУ

Силовики затримали чоловіка під час отримання першого "траншу" в $100 тис. Операція проводилася під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

За фактом шахрайства в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу. Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Київській області співробітники СБУ затримали на хабарі заступника начальника одного з відділів Головного управління Держпраці регіону. Чиновник на постійній основі отримував хабарі за видачу дозвільної документації.