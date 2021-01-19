Экс-помощник нардепа за $200 тыс. "продавал" должность в Офисе президента

Мужчину задержали при получении первой половины "оплаты" в размере $100 тыс.

Контрразведка СБУ и ГБР разоблачили преступную группу, которая действовала в Киеве и специализировалась на «продаже» руководящих должностей в Офисе президента и Кабинете министров Украины, сообщается на сайте ведомства.

В состав ОПГ входил бывший помощник одного из народных депутатов Украины. Он предложил соискателю "решить" вопрос трудоустройства на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины за $200 тыс. Отмечается, что стоимость услуг, озвученная подозреваемым, колебалась от $100 тыс. до $300 тыс. в зависимости от должности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: Офис генпрокурора

Фото: СБУ

Силовики задержали мужчину во время получения первого "транша" в $100 тыс. Операция проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

По факту мошенничества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Киевской области сотрудники СБУ на взятке задержали заместителя начальника одного из отделов Главного управления Гоструда региона. Чиновник на постоянной основе получал взятки за выдачу разрешительной документации.