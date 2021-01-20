Держава зацікавлена у безкоштовному вакцинуванні українців, — Ляшко

Головний санлікар закликав населення поки не розглядати можливість робити щеплення за свій рахунок.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що уряд хоче, щоб українці безкоштовно вакцинувалися від коронавіруса. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безкоштовно для всіх верств населення. Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені і маємо ресурси викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України", — сказав Ляшко.

За його словами, можливість вакцинуватися на за гроші може з'явиться не раніше другої половини 2021 року.

Ляшко також повідомив, що всіх щеплених будуть заносити в електронну систему.

Коли на міжнародному рівні введуть обов'язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація від коронавіруса на комерційній основі буде проходити паралельно з державною вакцинацією. "Щойно вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі — це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією", — сказав він.