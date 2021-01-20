Государство заинтересовано бесплатно вакцинировать украинцев, – Ляшко

Главный санврач призвал население пока не рассматривать возможность прививаться за свой счет.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что правительство хочет, чтобы украинцы бесплатно вакцинировались от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех слоев населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины, — сказал Ляшко.

По его словам, возможность вакцинироваться на за деньги может появится не ранее второй половины 2021 года.

Ляшко также сообщил, что всех привитых будут заносить в электронную систему.

Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. "Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", — сказал он.