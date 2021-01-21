"Раніше там була порностудія", — сусіди згорілого в Харкові будинку для літніх людей — ЗМІ

За словами сусідів, "будинок для літніх" у будівлі був лише близько року.

Сусіди згорілого в Харкові будинку для літніх людей розповіли виданню Kharkiv Today, що в будівлі на вул. Нижнегиївській жили лише останній рік. Раніше, за їхніми словами, там була порностудія.

"Пенсіонери тут жили близько року, до цього будинок здавали порностудії", — розповіли сусіди журналістам.

Також, за їхніми словами, раніше цю будівлю орендували баптисти.

Саме сусіди, побачивши дим з будинку, кинулися допомагати тим, хто перебував усередині і зателефонували в "швидку".

"Ми кинулися допомагати, дим божевільний бачили. Зателефонували в швидку, але вони відмовилися приїжджати. Що ми могли зробити? Десь рік тут старі живуть, запах проводки чули", — розповіла журналістам сусідка Світлана Ігорівна.

Співробітники видання Kharkiv Today знайшли сторінку будинку для літніх "Золотий час" у соціальних мережах. Вони зателефонували за номером телефону, який знайшли на сайті, проте жінка, яка з ними розмовляла, заявила, що "нічим не може допомогти" і кинула трубку.

На місці пожежі вже перебувають Ігор Терехов, виконуючий обовʼязки мера Харкова, і помічник голови Харківської ОДА Антон Деньгуб.

"Суспільне" веде трансляцію з місця подій, подивитися її можна за цим посиланням.

Зазначимо, що пожежа в харківському будинку для літніх людей, який розташований за адресою вул. Нижнегиївська, 150Б, спалахнула 21 січня. Крім 15 загиблих, відомо про 5 постраждалих.

На трагедію вже відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а голові МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за даним НП. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що скликає позачергове засідання уряду з цього питання.

Станом на 16:14 пожежу було локалізовано.