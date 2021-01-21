Вежу Київської оборонної фортеці відновлюють на Печерську (фото)
На її повне відновлення необхідно 6 млн євро. За два роки виділили 16 млн гривень.
Вежа перебуває в аварійному стані, тому без капітального ремонту, об'єкт національного значення може зруйнуватися, — передає Вечірній Київ.
Відновлювальні роботи на об'єкті почали ще восени 2020 року, у минулому році було виділено на це 10 млн гривень. У минулому році будівельникам вдалося розчистити каземат, покрівлю від сміття і перекрити дах.
У цьому році, за словами головного інженера проєкту Олександра Бугая, необхідно покрити дах оцинкованою сталлю, зміцнити фундамент та ін'єктувати тріщини в будівлі. Для цього в порожнечі за допомогою спеціального апарату будуть заливати спеціальний розчин. При застиганні розчин заповнює собою всю тріщину, і конструкція набуває цілісного стану.
На відновлювальні роботи у 2021 році виділили 6 млн гривень з міського бюджету.
"Ми добре попрацювали в минулому році, і я вдячна міській владі за увагу до пам'яток. За гроші, які виділили в цьому році, ми завершимо всі протиаварійні роботи", — підкреслює директор Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" Оксана Новікова-Вігран.
При цьому наголошується, що в технічному аналізі стану Вежі зазначено, що для комплексного відновлення необхідно 6 млн євро. Якщо зупинити протиаварійні роботи, то рано чи пізно об'єкт все одно продовжить руйнуватися.
Вежа №4 була споруджена в 19 столітті. Застосовувалася для лазарету кантоністів. Через відсутність ремонту і підтримки в належному стані, Вежа руйнується.
Повідомляється, що в планах створити на території Київської фортеці музичний простір для виступів.
Нагадаємо: в Україні стартувала програма "Велика реставрація", у рамках якої влада збирається відновити 100 архітектурних об'єктів.