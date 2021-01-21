Башню Киевской оборонной крепости восстанавливают на Печерске (фото)

На ее полное восстановление необходимо 6 млн евро. За два года выделили 16 млн гривен.

Башня находится в аварийном состоянии, поэтому без капитального ремонта, объект национального значения может разрушиться, — передает Вечерний Киев.

Восстановительные работы на объекте начали еще осенью 2020 года, в прошлом году было выделено на это 10 млн гривен. В прошлом году строителям удалось расчистить каземат, кровлю от мусора и перекрыть крышу.

В этом году, по словам главного инженера проекта Александра Бугая, необходимо покрыть крышу оцинкованной сталью, укрепить фундамент и инъецировать трещины в здании. Для этого в пустоты при помощи специального аппарата будут заливать специальный раствор. При застывании раствор заполняет собой всю трещину, и конструкция приходит к цельному состоянию.

На восстановительные работы в 2021 году выделили 6 млн гривен из городского бюджета.

"Мы хорошо поработали в прошлом году, и я благодарна городской власти за внимание к памяткам. За деньги, которые выделили в этом году мы завершим все противоаварийные работы", — подчеркивает директор Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" Оксана Новикова-Вигран.

При этом отмечается, что в техническом анализе состояния Башни указано, что для комплексного восстановления необходимо 6 млн евро. Если остановить противоаварийные работы, то рано или поздно объект все равно продолжит разрушаться.

Башня №4 была сооружена в 19 веке. Применялась для лазарета кантонистов. Из-за отсутствия ремонта и поддержки в надлежащем состоянии, Башня разрушается.

Сообщается, что в планах создать на территории Киевской крепости музыкальное пространство для выступлений.

Напомним, в Украине стартовала программа "Велика реставрація", в рамках которой власти собираются восстановить 100 архитектурных объектов.