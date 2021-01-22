Статистика коронавірусу в Україні станом на 22 січня: понад п'ять тисяч нових випадків
Госпіталізували 1 900 осіб.
За добу 21 січня зафіксовано 5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 164 дитини і 225 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- Госпіталізовано — 1 900 осіб;
- Летальних випадків — 163;
- Одужали — 14 239 осіб;
- Здійснено тестувань за добу — 43 593 (зокрема методом ПЛР — 23 410, методом ІФА — 20 183).
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіло — 1 182 969 осіб;
- Одужали — 928 969 осіб;
- Летальних випадків — 21 662;
- Проведено ПЛР-тестів — 6 057 828.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ — 507 нових випадків (125 342 випадків усього);
Вінницька область — 162 (25 599);
Волинська область — 135 (35 856);
Дніпропетровська область — 414 (65 624);
Донецька область — 266 (42 745);
Житомирська область — 152 (43 186);
Закарпатська область — 142 (30 302);
Запорізька область — 350 (63 623);
Івано-Франківська область — 226 (46 039);
Київська область — 313 (67 262);
Кіровоградська область — 28 (9 513);
Луганська область — 67 (13 373);
Львівська область — 370 (68 594);
Миколаївська область — 275 (37 452);
Одеська область — 287 (79 743);
Полтавська область — 192 (41 980);
Рівненська область — 160 (44 729);
Сумська область — 123 (44 932);
Тернопільська область — 113 (36 645);
Харківська область — 300 (75 970);
Херсонська область — 81 (20 057);
Хмельницька область — 134 (42 935);
Черкаська область — 195 (44 687);
Чернівецька область — 217 (43 800);
Чернігівська область — 139 (32 981).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.
За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 20 січня було проведено 24 504 ПЛР-тестувань, 25,8% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 5 371 зразок.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.