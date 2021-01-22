Статистика коронавірусу в Україні станом на 22 січня: понад п'ять тисяч нових випадків

Госпіталізували 1 900 осіб.

За добу 21 січня зафіксовано 5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 164 дитини і 225 медпрацівників.

Також за минулу добу:

Госпіталізовано — 1 900 осіб;

Летальних випадків — 163;

Одужали — 14 239 осіб;

Здійснено тестувань за добу — 43 593 (зокрема методом ПЛР — 23 410, методом ІФА — 20 183).

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло — 1 182 969 осіб;

Одужали — 928 969 осіб;

Летальних випадків — 21 662;

Проведено ПЛР-тестів — 6 057 828.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

Київ — 507 нових випадків (125 342 випадків усього);

Вінницька область — 162 (25 599);

Волинська область — 135 (35 856);

Дніпропетровська область — 414 (65 624);

Донецька область — 266 (42 745);

Житомирська область — 152 (43 186);

Закарпатська область — 142 (30 302);

Запорізька область — 350 (63 623);

Івано-Франківська область — 226 (46 039);

Київська область — 313 (67 262);

Кіровоградська область — 28 (9 513);

Луганська область — 67 (13 373);

Львівська область — 370 (68 594);

Миколаївська область — 275 (37 452);

Одеська область — 287 (79 743);

Полтавська область — 192 (41 980);

Рівненська область — 160 (44 729);

Сумська область — 123 (44 932);

Тернопільська область — 113 (36 645);

Харківська область — 300 (75 970);

Херсонська область — 81 (20 057);

Хмельницька область — 134 (42 935);

Черкаська область — 195 (44 687);

Чернівецька область — 217 (43 800);

Чернігівська область — 139 (32 981).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 20 січня було проведено 24 504 ПЛР-тестувань, 25,8% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 5 371 зразок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.