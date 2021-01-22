Статистика коронавируса в Украине на 22 января: более пяти тысяч новых случаев

Госпитализировали 1 900 человек.

За сутки 21 января зафиксировано 5348 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.

Также за минувшие сутки:

Госпитализированы — 1900 человек;

Летальных случаев — 163;

Выздоровели — 14 239 человека;

Осуществлено тестирований за сутки — 43 593 (в том числе методом ПЦР — 23 410, методом ИФА — 20 183).

За все время пандемии в Украине:

Заболело — 1 182 969 человек;

Выздоровели — 928 969 человек;

Летальных исходов — 21 662;

Проведено ПЦР-тестов — 6 057 8288.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 507 новых случаев (125 342 случаев всего);

Винницкая область — 162 (25 599);

Волынская область — 135 (35 856);

Днепропетровская область — 414 (65 624);

Донецкая область — 266 (42 745);

Житомирская область — 152 (43 186);

Закарпатская область — 142 (30 302);

Запорожская область — 350 (63 623);

Ивано-Франковская область — 226 (46 039);

Киевская область — 313 (67 262);

Кировоградская область — 28 (9 513);

Луганская область — 67 (13 373);

Львовская область — 370 (68 594);

Николаевская область — 275 (37 452);

Одесская область — 287 (79 743);

Полтавская область — 192 (41 980);

Ровенская область — 160 (44 729);

Сумская область — 123 (44 932);

Тернопольская область — 113 (36 645);

Харьковская область — 300 (75 970);

Херсонская область — 81 (20 057);

Хмельницкая область — 134 (42 935);

Черкасская область — 195 (44 687);

Черновицкая область — 217 (43 800);

Черниговская область — 139 (32 981).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 20 января было проведено 24504 ПЦР-тестирований, 25,8% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 5371 образец.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.