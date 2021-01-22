Статистика коронавируса в Украине на 22 января: более пяти тысяч новых случаев
Госпитализировали 1 900 человек.
За сутки 21 января зафиксировано 5348 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.
Также за минувшие сутки:
- Госпитализированы — 1900 человек;
- Летальных случаев — 163;
- Выздоровели — 14 239 человека;
- Осуществлено тестирований за сутки — 43 593 (в том числе методом ПЦР — 23 410, методом ИФА — 20 183).
За все время пандемии в Украине:
- Заболело — 1 182 969 человек;
- Выздоровели — 928 969 человек;
- Летальных исходов — 21 662;
- Проведено ПЦР-тестов — 6 057 8288.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев — 507 новых случаев (125 342 случаев всего);
Винницкая область — 162 (25 599);
Волынская область — 135 (35 856);
Днепропетровская область — 414 (65 624);
Донецкая область — 266 (42 745);
Житомирская область — 152 (43 186);
Закарпатская область — 142 (30 302);
Запорожская область — 350 (63 623);
Ивано-Франковская область — 226 (46 039);
Киевская область — 313 (67 262);
Кировоградская область — 28 (9 513);
Луганская область — 67 (13 373);
Львовская область — 370 (68 594);
Николаевская область — 275 (37 452);
Одесская область — 287 (79 743);
Полтавская область — 192 (41 980);
Ровенская область — 160 (44 729);
Сумская область — 123 (44 932);
Тернопольская область — 113 (36 645);
Харьковская область — 300 (75 970);
Херсонская область — 81 (20 057);
Хмельницкая область — 134 (42 935);
Черкасская область — 195 (44 687);
Черновицкая область — 217 (43 800);
Черниговская область — 139 (32 981).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 20 января было проведено 24504 ПЦР-тестирований, 25,8% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 5371 образец.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.