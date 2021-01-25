Статистика коронавірусу в Україні станом на 25 січня: 2 516 нових хворих

Найбільше нових випадків у Києві (146), у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166) та Чернівецькій (160) областях.

За добу 24 січня зафіксовано 2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 95 дітей і 87 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 1 166 осіб;

померли — 63;

одужали — 5 783;

проведено тестувань — 13 962 (методом ПЛР — 10 573, методом ІФА — 3 389).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 194 328 чоловік, одужали — 953 297, померли — 21 924; проведено 6 108 668 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків у Києві (146), у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166) та Чернівецькій (160) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 126 264 випадків (з них 146 за останню добу);

Вінницька область — 25 966 (67);

Волинська область — 36 114 (66);

Дніпропетровська область — 66 368 (136);

Донецька область — 43 174 (126);

Житомирська область — 43 613 (122);

Закарпатська область — 30 709 (59);

Запорізька область — 64 401 (241);

Івано-Франківська область — 46 817 (238);

Київська область — 67 864 (102);

Кіровоградська область — 9 609 (3);

Луганська область — 13 535 (41);

Львівська область — 69 403 (138);

Миколаївська область — 37 989 (123);

Одеська область — 80 220 (166);

Полтавська область — 42 404 (84);

Рівненська область — 45 081 (49);

Сумська область — 45 240 (101);

Тернопільська область — 36 992 (95);

Харківська область — 76 464 (51);

Херсонська область — 20 348 (90);

Хмельницька область — 43 245 (2);

Черкаська область — 44 994 (68);

Чернівецька область — 44 309 (160);

Чернігівська область — 33 235 (42).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 23 січня було проведено 17 241 ПЛР-тестувань, 22,7% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 666 зразків.

Нагадаємо, локдаун в Україні закінчився. Країна повертається до карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року. Напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що епідеміологи відзначають стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжок знизилася до 30%. Кількість ліжок із підведеним киснем збільшилася з 11 тис. у вересні до 55 тис. у січні.