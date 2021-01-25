Статистика коронавірусу в Україні станом на 25 січня: 2 516 нових хворих
Найбільше нових випадків у Києві (146), у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166) та Чернівецькій (160) областях.
За добу 24 січня зафіксовано 2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 95 дітей і 87 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 1 166 осіб;
- померли — 63;
- одужали — 5 783;
- проведено тестувань — 13 962 (методом ПЛР — 10 573, методом ІФА — 3 389).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 194 328 чоловік, одужали — 953 297, померли — 21 924; проведено 6 108 668 ПЛР-тестів.
Найбільше нових випадків у Києві (146), у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166) та Чернівецькій (160) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ — 126 264 випадків (з них 146 за останню добу);
- Вінницька область — 25 966 (67);
- Волинська область — 36 114 (66);
- Дніпропетровська область — 66 368 (136);
- Донецька область — 43 174 (126);
- Житомирська область — 43 613 (122);
- Закарпатська область — 30 709 (59);
- Запорізька область — 64 401 (241);
- Івано-Франківська область — 46 817 (238);
- Київська область — 67 864 (102);
- Кіровоградська область — 9 609 (3);
- Луганська область — 13 535 (41);
- Львівська область — 69 403 (138);
- Миколаївська область — 37 989 (123);
- Одеська область — 80 220 (166);
- Полтавська область — 42 404 (84);
- Рівненська область — 45 081 (49);
- Сумська область — 45 240 (101);
- Тернопільська область — 36 992 (95);
- Харківська область — 76 464 (51);
- Херсонська область — 20 348 (90);
- Хмельницька область — 43 245 (2);
- Черкаська область — 44 994 (68);
- Чернівецька область — 44 309 (160);
- Чернігівська область — 33 235 (42).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.
За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 23 січня було проведено 17 241 ПЛР-тестувань, 22,7% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 666 зразків.
Нагадаємо, локдаун в Україні закінчився. Країна повертається до карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року. Напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що епідеміологи відзначають стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжок знизилася до 30%. Кількість ліжок із підведеним киснем збільшилася з 11 тис. у вересні до 55 тис. у січні.