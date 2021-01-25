Статистика коронавируса в Украине на 25 января: 2516 новых заболевших
Больше всего новых случаев в Киеве (146), в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166) и Черновицкой (160) областях.
За сутки 24 января зафиксировано 2 516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 95 детей и 87 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 166 человек;
- умерли – 63;
- выздоровели – 5 783;
- проведено тестирований – 13 962 (методом ПЦР – 10 573, методом ИФА – 3 389).
За все время пандемии в Украине заболели 1 194 328 человек, выздоровели– 953 297, умерли – 21 924; проведено 6 108 668 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев в Киеве (146), в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166) и Черновицкой (160) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 126 264 случаев (из них 146 за последние сутки);
- Винницкая область — 25 966 (67);
- Волынская область — 36 114 (66);
- Днепропетровская область — 66 368 (136);
- Донецкая область — 43 174 (126);
- Житомирская область — 43 613 (122);
- Закарпатская область — 30 709 (59);
- Запорожская область — 64 401 (241);
- Ивано-Франковская область — 46 817 (238);
- Киевская область — 67 864 (102);
- Кировоградская область — 9 609 (3);
- Луганская область — 13 535 (41);
- Львовская область — 69 403 (138);
- Николаевская область — 37 989 (123);
- Одесская область — 80 220 (166);
- Полтавская область — 42 404 (84);
- Ровенская область — 45 081 (49);
- Сумская область — 45 240 (101);
- Тернопольская область — 36 992 (95);
- Харьковская область — 76 464 (51);
- Херсонская область — 20 348 (90);
- Хмельницкая область — 43 245 (2);
- Черкасская область — 44 994 (68);
- Черновицкая область — 44 309 (160);
- Черниговская область — 33 235 (42).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 23 января было проведено 17 241 ПЦР-тестирований, 22,7% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 1 666 образцов.
Напомним, локдаун в Украине закончился. Страна возвращается к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эпидемиологи отмечают стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых коек снизилось до 30%. Число коек с подведенным кислородом увеличилось с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе.