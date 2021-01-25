Статистика коронавируса в Украине на 25 января: 2516 новых заболевших

Больше всего новых случаев в Киеве (146), в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166) и Черновицкой (160) областях.

За сутки 24 января зафиксировано 2 516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 95 детей и 87 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 166 человек;

умерли – 63;

выздоровели – 5 783;

проведено тестирований – 13 962 (методом ПЦР – 10 573, методом ИФА – 3 389).

За все время пандемии в Украине заболели 1 194 328 человек, выздоровели– 953 297, умерли – 21 924; проведено 6 108 668 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (146), в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166) и Черновицкой (160) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 126 264 случаев (из них 146 за последние сутки);

Винницкая область — 25 966 (67);

Волынская область — 36 114 (66);

Днепропетровская область — 66 368 (136);

Донецкая область — 43 174 (126);

Житомирская область — 43 613 (122);

Закарпатская область — 30 709 (59);

Запорожская область — 64 401 (241);

Ивано-Франковская область — 46 817 (238);

Киевская область — 67 864 (102);

Кировоградская область — 9 609 (3);

Луганская область — 13 535 (41);

Львовская область — 69 403 (138);

Николаевская область — 37 989 (123);

Одесская область — 80 220 (166);

Полтавская область — 42 404 (84);

Ровенская область — 45 081 (49);

Сумская область — 45 240 (101);

Тернопольская область — 36 992 (95);

Харьковская область — 76 464 (51);

Херсонская область — 20 348 (90);

Хмельницкая область — 43 245 (2);

Черкасская область — 44 994 (68);

Черновицкая область — 44 309 (160);

Черниговская область — 33 235 (42).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 23 января было проведено 17 241 ПЦР-тестирований, 22,7% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 1 666 образцов.

Напомним, локдаун в Украине закончился. Страна возвращается к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эпидемиологи отмечают стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых коек снизилось до 30%. Число коек с подведенным кислородом увеличилось с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе.