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Статистика коронавируса в Украине на 25 января: 2516 новых заболевших

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коронавирус, люди в масках, улица
Фото: aa.com.tr

Больше всего новых случаев в Киеве (146), в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166) и Черновицкой (160) областях.

За сутки 24 января зафиксировано 2 516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 95 детей и 87 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 166 человек;
  • умерли – 63;
  • выздоровели – 5 783;
  • проведено тестирований – 13 962 (методом ПЦР – 10 573, методом ИФА – 3 389).

За все время пандемии в Украине заболели 1 194 328 человек, выздоровели– 953 297, умерли – 21 924; проведено 6 108 668 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (146), в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166) и Черновицкой (160) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 126 264 случаев (из них 146 за последние сутки);
  • Винницкая область — 25 966 (67);
  • Волынская область — 36 114 (66);
  • Днепропетровская область — 66 368 (136);
  • Донецкая область — 43 174 (126);
  • Житомирская область — 43 613 (122);
  • Закарпатская область — 30 709 (59);
  • Запорожская область — 64 401 (241);
  • Ивано-Франковская область — 46 817 (238);
  • Киевская область — 67 864 (102);
  • Кировоградская область — 9 609 (3);
  • Луганская область — 13 535 (41);
  • Львовская область — 69 403 (138);
  • Николаевская область — 37 989 (123);
  • Одесская область — 80 220 (166);
  • Полтавская область — 42 404 (84);
  • Ровенская область — 45 081 (49);
  • Сумская область — 45 240 (101);
  • Тернопольская область — 36 992 (95);
  • Харьковская область — 76 464 (51);
  • Херсонская область — 20 348 (90);
  • Хмельницкая область — 43 245 (2);
  • Черкасская область — 44 994 (68);
  • Черновицкая область — 44 309 (160);
  • Черниговская область — 33 235 (42).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

коронавирус в украине 25 января статистика

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 23 января было проведено 17 241 ПЦР-тестирований, 22,7% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 1 666 образцов.

Напомним, локдаун в Украине закончился. Страна возвращается к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эпидемиологи отмечают стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых коек снизилось до 30%. Число коек с подведенным кислородом увеличилось с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе. 