Посольству Угорщини перед приїздом міністра Сіярто до Києва прислали погрози (скрін)

Відправники повідомлення підписалися як "Патріоті Украині".

На електронну пошту посольства Угорщини в Україні напередодні приїзду до Києва мадярського міністра закордонних справ Петера Сіярто невідомі надіслали погрози.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначається, що відправники повідомлення підписалися як "Патріоті Украині".

"Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сіярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "Патріоті Украині" (мова оригіналу)", — написав Кулеба.

Він зазначив, що правоохоронці у цій справі вже працюють.

"Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити", — вважає Кулеба.

Зазначимо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що погодив зі своїм угорським колегою Петером Сіярто його візит до Києва, щоб на переговорах знайти точки дотику у відносинах між країнами. Візит Сіярто до Києва запланований на середу, 27 січня.