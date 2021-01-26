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Посольству Угорщини перед приїздом міністра Сіярто до Києва прислали погрози (скрін)

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угорщина, Дмитро Кулеба, Петер Сіярто, погрози, посольство
Фото: Слово и Дело | Петер Сіярто і Дмитро Кулеба

Відправники повідомлення підписалися як "Патріоті Украині".

На електронну пошту посольства Угорщини в Україні напередодні приїзду до Києва мадярського міністра закордонних справ Петера Сіярто невідомі надіслали погрози.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначається, що відправники повідомлення підписалися як "Патріоті Украині".

угорщина, Дмитро Кулеба, Петер Сіярто погрози, посольство
twitter.com/dmytrokuleba

"Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сіярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "Патріоті Украині" (мова оригіналу)", — написав Кулеба.

Він зазначив, що правоохоронці у цій справі вже працюють.

"Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити", — вважає Кулеба.

Зазначимо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що погодив зі своїм угорським колегою Петером Сіярто його візит до Києва, щоб на переговорах знайти точки дотику у відносинах між країнами. Візит Сіярто до Києва запланований на середу, 27 січня.