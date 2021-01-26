Посольству Венгрии перед приездом министра Сийярто в Киев прислали угрозы (скрин)

Отправители сообщения подписались как "патріоті Украині".

На электронную почту посольства Венгрии в Украине накануне приезда в Киев мадьярского министра иностранных дел Петера Сийярто неизвестные прислали угрозы.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что отправители сообщения подписались как "патріоті Украині".

"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала)", – написал Кулеба.

Он отметил, что правоохранители по этому делу уже работают.

"Авторы, очевидно, за пределами Украины – иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", – считает Кулеба.

Отметим, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что согласовал со своим венгерским коллегой Петером Сийярто его визит в Киев, чтобы на переговорах найти точки соприкосновения в отношениях между странами. Визит Сийярто в Киев запланирован на среду, 27 января.