Украина и Венгрия договорились о переговорах в Киеве: попытаются решить кризис в отношениях

"Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться", – заявил глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что согласовал со своим венгерским коллегой Петером Сийярто его визит в Киев, чтобы на переговорах найти точки соприкосновения в отношениях между странами.

Об этом сообщает Европейская правда.

Визит венгерского чиновника в Украину ожидается к концу этого месяца.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", – отметил Кулеба.

Издание также сообщает, что визит Сийярто не будет иметь официального статуса. Министры проведут персональную встречу и постараются найти выход из кризиса.

По информации ЕП, инициатива о такой встрече поступила от украинской стороны.

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, по подозрению в поддержке сепаратизма. Кроме того, Украина объявила о запрете на въезд нескольким венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах в Закарпатской области. Все это произошло после того, как 21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области депутаты после принятия присяги хором и стоя исполнили гимн Венгрии.

В связи с обысками и дипломатическими санкциями Петер Сийярто просил ОБСЕ направить свою миссию в Закарпатскую область, а официальный Будапешт заявил в НАТО, что правительство Украины проводит политику запугивания венгров и разжигания антивенгерской ненависти. В Североатлантическом Альянсе, в ответ сообщили, что не намерены вмешиваться в этот "локальный" конфликт.