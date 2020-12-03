НАТО не будет вмешиваться в спор Украины и Венгрии – Столтенберг

В Альянсе отреагировали на новое обострение между двумя странами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто на его жалобу об ущемлении Киевом прав венгров на Закарпатье. По словам Столтенберга, Североатлантический альянс не будет вмешиваться в этот "локальный" конфликт.

"Хорошо известно, что между Венгрией и Украиной есть двусторонний спор, и я надеюсь, что обе страны смогут его решить между собой", – сказал Столтенберг, во время брифинга в среду, передает корреспондент "УП".

Генсек не стал раскрывать деталей заседания, на котором Сийярто поднял вопрос обысков СБУ на Закарпатье. При этом Столтенберг исключил возможность посредничества НАТО для разрешения данного спора.

Секретарь НАТО отметил, что несмотря на спор между странами, НАТО продолжат укреплять партнерство с Украиной: "Сегодняшнее заседание как раз это демонстрирует".

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, по подозрению в поддержке сепаратизма. Это произошло после того, как 21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.

На проверку СБУ сразу отреагировал Будапешт, заявив в Альянсе, что правительство Украины проводит политику запугивания венгров и разжигания антивенгерской ненависти.