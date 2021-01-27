Статистика коронавірусу в Україні на 27 січня: госпіталізовано 2430 осіб
Найбільше нових випадків захворювання в Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.
За добу 26 січня зафіксовано 3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У тому числі захворіли 115 дітей і 172 медпрацівники
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 2 430 осіб;
- померли — 145;
- одужали — 14 250 осіб;
- проведено тестувань — 47 120 (методом ПЦР — 27 041, методом ІФА — 20 079).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 200 883 особи, одужали — 980 085, померли — 22 202, проведено 6 152 298 ПЦР-тестів.
Найбільше нових випадків захворювання в Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
- Київ — 127 076 випадків (з них 437 за останню добу);
- Вінницька область — 26 177 (158);
- Волинська область — 36 283 (76);
- Дніпропетровська область — 66 634 (188);
- Донецька область — 43 363 (143);
- Житомирська область — 43 740 (107);
- Закарпатська область — 30 898 (86);
- Запорізька область — 64 881 (204);
- Івано-Франківська область — 47 239 (167);
- Київська область — 68 218 (276);
- Кіровоградська область — 9 674 (48);
- Луганська область — 13 640 (49);
- Львівська область — 69 791 (221);
- Миколаївська область — 38 193 (174);
- Одеська область — 80 616 (185);
- Полтавська область — 42 620 (116);
- Рівненська область — 45 326 (164);
- Сумська область — 45 362 (85);
- Тернопільська область — 37 183 (96);
- Харківська область — 76 909 (238);
- Херсонська область — 20 449 (64);
- Хмельницька область — 43 429 (169);
- Черкаська область — 45 242 (126);
- Чернівецька область — 44 670 (169);
- Чернігівська область — 33 270 (30).
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 25 січня було проведено 15 783 ПЦР-тестування, 20,5% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 107 зразків.
Нагадаємо: соціологія говорить про те, що 52% населення України не готові вакцинуватися від коронавірусу навіть за умови, що щеплення буде безкоштовним. З чим це пов'язано, пояснив імунолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський.