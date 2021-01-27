Статистика коронавірусу в Україні на 27 січня: госпіталізовано 2430 осіб

Найбільше нових випадків захворювання в Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

За добу 26 січня зафіксовано 3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У тому числі захворіли 115 дітей і 172 медпрацівники

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 2 430 осіб;

померли — 145;

одужали — 14 250 осіб;

проведено тестувань — 47 120 (методом ПЦР — 27 041, методом ІФА — 20 079).

[ + – ] Щоденний приріст числа хворих

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 200 883 особи, одужали — 980 085, померли — 22 202, проведено 6 152 298 ПЦР-тестів.

Найбільше нових випадків захворювання в Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

Київ — 127 076 випадків (з них 437 за останню добу);

Вінницька область — 26 177 (158);

Волинська область — 36 283 (76);

Дніпропетровська область — 66 634 (188);

Донецька область — 43 363 (143);

Житомирська область — 43 740 (107);

Закарпатська область — 30 898 (86);

Запорізька область — 64 881 (204);

Івано-Франківська область — 47 239 (167);

Київська область — 68 218 (276);

Кіровоградська область — 9 674 (48);

Луганська область — 13 640 (49);

Львівська область — 69 791 (221);

Миколаївська область — 38 193 (174);

Одеська область — 80 616 (185);

Полтавська область — 42 620 (116);

Рівненська область — 45 326 (164);

Сумська область — 45 362 (85);

Тернопільська область — 37 183 (96);

Харківська область — 76 909 (238);

Херсонська область — 20 449 (64);

Хмельницька область — 43 429 (169);

Черкаська область — 45 242 (126);

Чернівецька область — 44 670 (169);

Чернігівська область — 33 270 (30).

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 25 січня було проведено 15 783 ПЦР-тестування, 20,5% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 107 зразків.

Нагадаємо: соціологія говорить про те, що 52% населення України не готові вакцинуватися від коронавірусу навіть за умови, що щеплення буде безкоштовним. З чим це пов'язано, пояснив імунолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський.