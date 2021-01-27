Статистика коронавируса в Украине на 27 января: госпитализированы 2430 человек
Больше всего новых случаев заболевания в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
За сутки 26 января зафиксировано 3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 115 детей и 172 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 430 человек;
- умерли – 145;
- выздоровели – 14 250 человек;
- проведено тестирований – 47 120 (методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).
За все время пандемии в Украине заболели 1 200 883 человека, выздоровели — 980 085, умерли – 22 202, проведено 6 152 298 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев заболевания в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 127 076 случаев (из них 437 за последние сутки);
- Винницкая область — 26 177 (158);
- Волынская область — 36 283 (76);
- Днепропетровская область — 66 634 (188);
- Донецкая область — 43 363 (143);
- Житомирская область — 43 740 (107);
- Закарпатская область — 30 898 (86);
- Запорожская область — 64 881 (204);
- Ивано-Франковская область — 47 239 (167);
- Киевская область — 68 218 (276);
- Кировоградская область — 9 674 (48);
- Луганская область — 13 640 (49);
- Львовская область — 69 791 (221);
- Николаевская область — 38 193 (174);
- Одесская область — 80 616 (185);
- Полтавская область — 42 620 (116);
- Ровенская область — 45 326 (164);
- Сумская область — 45 362 (85);
- Тернопольская область — 37 183 (96);
- Харьковская область — 76 909 (238);
- Херсонская область — 20 449 (64);
- Хмельницкая область — 43 429 (169);
- Черкасская область — 45 242 (126);
- Черновицкая область — 44 670 (169);
- Черниговская область — 33 270 (30).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 25 января было проведено 15 783 ПЦР-тестирования, 20,5% тестов оказались положительными. В лаборатория оставались необработанными 1 107 образцов.
Напомним, социология говорит о том, что 52% населения Украины не готовы вакцинироваться от коронавируса даже при условии, что прививка будет бесплатной. С чем это связано, объяснил иммунолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.