Статистика коронавируса в Украине на 27 января: госпитализированы 2430 человек

Больше всего новых случаев заболевания в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

За сутки 26 января зафиксировано 3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 115 детей и 172 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 430 человек;

умерли – 145;

выздоровели – 14 250 человек;

проведено тестирований – 47 120 (методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).

[ + – ] Ежедневный прирост числа заболевших

За все время пандемии в Украине заболели 1 200 883 человека, выздоровели — 980 085, умерли – 22 202, проведено 6 152 298 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев заболевания в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 127 076 случаев (из них 437 за последние сутки);

Винницкая область — 26 177 (158);

Волынская область — 36 283 (76);

Днепропетровская область — 66 634 (188);

Донецкая область — 43 363 (143);

Житомирская область — 43 740 (107);

Закарпатская область — 30 898 (86);

Запорожская область — 64 881 (204);

Ивано-Франковская область — 47 239 (167);

Киевская область — 68 218 (276);

Кировоградская область — 9 674 (48);

Луганская область — 13 640 (49);

Львовская область — 69 791 (221);

Николаевская область — 38 193 (174);

Одесская область — 80 616 (185);

Полтавская область — 42 620 (116);

Ровенская область — 45 326 (164);

Сумская область — 45 362 (85);

Тернопольская область — 37 183 (96);

Харьковская область — 76 909 (238);

Херсонская область — 20 449 (64);

Хмельницкая область — 43 429 (169);

Черкасская область — 45 242 (126);

Черновицкая область — 44 670 (169);

Черниговская область — 33 270 (30).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 25 января было проведено 15 783 ПЦР-тестирования, 20,5% тестов оказались положительными. В лаборатория оставались необработанными 1 107 образцов.

Напомним, социология говорит о том, что 52% населения Украины не готовы вакцинироваться от коронавируса даже при условии, что прививка будет бесплатной. С чем это связано, объяснил иммунолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.