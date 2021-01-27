Поліція почала розслідування погроз українцям угорського походження на Закарпатті

До поліції звернулися представники консульства Угорщини в місті Берегово із заявою про отримання листа з погрозами.

На Закарпатті поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погроз у сторону консульства Угорщини в місті Берегово.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

"Сьогодні, 27 січня, до поліції звернулися представники консульства Угорщини в місті Берегово із заявою про отримання листа з погрозами", — йдеться в повідомленні.

У зверненні йдеться про те, що невідомі відправили на електронну адресу консульства повідомлення з погрозами їх співробітникам та всім українцям мадярського походження.

Слідчі за цим фактом вже проводять розслідування за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності, поєднане з погрозами. Санкція цієї статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Зазначимо, нещодавно Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на електронну пошту посольства Угорщини в Україні напередодні приїзду до Києва мадярського Міністра закордонних справ Петера Сіярто невідомі надіслали загрози. Відправники повідомлення підписалися як "патріоті Украині".