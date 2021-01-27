Полиция начала расследование угроз украинцам венгерского происхождения на Закарпатье

В полицию обратились представители консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами.

На Закарпатье полицейские открыли уголовное производство по факту угроз в сторону консульства Венгрии в городе Берегово.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

"Сегодня, 27 января, в полицию обратились представители консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами", – говорится в сообщении.

В обращении говорится, что неизвестные отправили на электронный адрес консульства сообщения с угрозами их сотрудникам и всем украинцам мадьярского происхождения.

Следователи по данному факту уже проводят расследование по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, сопряженное с угрозами. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Отметим, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на электронную почту посольства Венгрии в Украине накануне приезда в Киев мадьярского министра иностранных дел Петера Сийярто неизвестные прислали угрозы. Отправители сообщения подписались как "патріоті Украині".