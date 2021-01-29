Статистика коронавірусу в Україні станом на 29 січня: 5 181 новий хворий
Найбільше нових випадків у Києві (361), Львівській (440), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.
За добу 28 січня зафіксовано 5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 218 дітей і 212 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 1 916 осіб;
- померли — 128;
- одужали — 11 310 осіб;
- проведено тестувань — 44 143 (методом ПЛР — 24 769, методом ІФА — 19374).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 211 593 людини, одужали — 1 003 341, померло — 22 479, проведено 6 209 089 ПЛР-тестів.
Найбільше нових випадків у Києві (361), Львівській (440), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ — 127 833 випадки (зокрема 361 за останню добу);
- Вінницька область — 26 714 (282);
- Волинська область — 36 601 (159);
- Дніпропетровська область 67 189 (259);
- Донецька область — 43 757 (193);
- Житомирська область — 44 170 (167);
- Закарпатська область — 31 282 (137);
- Запорізька область — 65 362 (232);
- Івано-Франківська область — 47 857 (356);
- Київська область — 68 707 (326);
- Кіровоградська область — 9 746 (27);
- Луганська область — 13 785 (40);
- Львівська область — 70 685 (440);
- Миколаївська область — 38 708 (207);
- Одеська область — 81 047 (260);
- Полтавська область — 42 989 (218);
- Рівненська область — 45 707 (209);
- Сумська область — 45 660 (123);
- Тернопільська область — 37 575 (179);
- Харківська область — 77 470 (248);
- Херсонська область — 20 621 (70);
- Хмельницька область — 43 818 (147);
- Черкаська область — 45 476 (131);
- Чернівецька область — 45 213 (258);
- Чернігівська область — 33 621 (152).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 27 січня було проведено 28 232 ПЛР-тестування, 22,3% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 363 зразки.
Нагадаємо, українці, які перехворіли COVID-19, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.