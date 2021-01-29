Статистика коронавірусу в Україні станом на 29 січня: 5 181 новий хворий

Найбільше нових випадків у Києві (361), Львівській (440), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

За добу 28 січня зафіксовано 5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 218 дітей і 212 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 1 916 осіб;

померли — 128;

одужали — 11 310 осіб;

проведено тестувань — 44 143 (методом ПЛР — 24 769, методом ІФА — 19374).

[ + – ] Щоденний приріст кількості померлих

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 211 593 людини, одужали — 1 003 341, померло — 22 479, проведено 6 209 089 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків у Києві (361), Львівській (440), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 127 833 випадки (зокрема 361 за останню добу);

Вінницька область — 26 714 (282);

Волинська область — 36 601 (159);

Дніпропетровська область 67 189 (259);

Донецька область — 43 757 (193);

Житомирська область — 44 170 (167);

Закарпатська область — 31 282 (137);

Запорізька область — 65 362 (232);

Івано-Франківська область — 47 857 (356);

Київська область — 68 707 (326);

Кіровоградська область — 9 746 (27);

Луганська область — 13 785 (40);

Львівська область — 70 685 (440);

Миколаївська область — 38 708 (207);

Одеська область — 81 047 (260);

Полтавська область — 42 989 (218);

Рівненська область — 45 707 (209);

Сумська область — 45 660 (123);

Тернопільська область — 37 575 (179);

Харківська область — 77 470 (248);

Херсонська область — 20 621 (70);

Хмельницька область — 43 818 (147);

Черкаська область — 45 476 (131);

Чернівецька область — 45 213 (258);

Чернігівська область — 33 621 (152).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 27 січня було проведено 28 232 ПЛР-тестування, 22,3% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 363 зразки.

Нагадаємо, українці, які перехворіли COVID-19, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.