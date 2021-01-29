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Статистика коронавируса в Украине на 29 января: 5181 новый заболевший

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люди в масках, улица
Фото: iz.ru

Больше всего новых случаев в Киеве (361), Львовской (440), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

За сутки 28 января зафиксирован 5 181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 218 детей и 212 медработников.

Также за минувшие сутки

  •  госпитализированы – 1 916 человек;
  •  умерли – 128;
  •  выздоровели – 11 310 человек; 
  •  проведено тестирований – 44 143 (методом ПЦР – 24 769, методом ИФА – 19374).
Ежедневный прирост числа умерших
Ежедневный прирост числа умерших

За все время пандемии в Украине заболели 1 211 593 человека, выздоровели – 1 003 341, умерли – 22 479, проведено 6 209 089 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (361), Львовской (440), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 127 833 случая (в том числе 361 за последние сутки);
  • Винницкая область — 26 714 (282);
  • Волынская область — 36 601 (159);
  • Днепропетровская область 67 189 (259);
  • Донецкая область — 43 757 (193);
  • Житомирская область — 44 170 (167);
  • Закарпатская область — 31 282 (137);
  • Запорожская область — 65 362 (232);
  • Ивано-Франковская область — 47 857 (356);
  • Киевская область — 68 707 (326);
  • Кировоградская область — 9 746 (27);
  • Луганская область — 13 785 (40);
  • Львовская область — 70 685 (440);
  • Николаевская область — 38 708 (207);
  • Одесская область — 81 047 (260);
  • Полтавская область — 42 989 (218);
  • Ровенская область — 45 707 (209);
  • Сумская область — 45 660 (123);
  • Тернопольская область — 37 575 (179);
  • Харьковская область — 77 470 (248);
  • Херсонская область — 20 621 (70);
  • Хмельницкая область — 43 818 (147);
  • Черкасская область — 45 476 (131);
  • Черновицкая область — 45 213 (258);
  • Черниговская область — 33 621 (152).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 27 января было проведено 28 232 ПЦР-тестирования, 22,3% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 1 363 образца.

Напомним, украинцы, которые переболели COVID-19, не получат прививку от болезни в первой волне. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.