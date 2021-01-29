Статистика коронавируса в Украине на 29 января: 5181 новый заболевший
Больше всего новых случаев в Киеве (361), Львовской (440), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
За сутки 28 января зафиксирован 5 181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 218 детей и 212 медработников.
Также за минувшие сутки
- госпитализированы – 1 916 человек;
- умерли – 128;
- выздоровели – 11 310 человек;
- проведено тестирований – 44 143 (методом ПЦР – 24 769, методом ИФА – 19374).
За все время пандемии в Украине заболели 1 211 593 человека, выздоровели – 1 003 341, умерли – 22 479, проведено 6 209 089 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев в Киеве (361), Львовской (440), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 127 833 случая (в том числе 361 за последние сутки);
- Винницкая область — 26 714 (282);
- Волынская область — 36 601 (159);
- Днепропетровская область 67 189 (259);
- Донецкая область — 43 757 (193);
- Житомирская область — 44 170 (167);
- Закарпатская область — 31 282 (137);
- Запорожская область — 65 362 (232);
- Ивано-Франковская область — 47 857 (356);
- Киевская область — 68 707 (326);
- Кировоградская область — 9 746 (27);
- Луганская область — 13 785 (40);
- Львовская область — 70 685 (440);
- Николаевская область — 38 708 (207);
- Одесская область — 81 047 (260);
- Полтавская область — 42 989 (218);
- Ровенская область — 45 707 (209);
- Сумская область — 45 660 (123);
- Тернопольская область — 37 575 (179);
- Харьковская область — 77 470 (248);
- Херсонская область — 20 621 (70);
- Хмельницкая область — 43 818 (147);
- Черкасская область — 45 476 (131);
- Черновицкая область — 45 213 (258);
- Черниговская область — 33 621 (152).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 27 января было проведено 28 232 ПЦР-тестирования, 22,3% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 1 363 образца.
Напомним, украинцы, которые переболели COVID-19, не получат прививку от болезни в первой волне. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.