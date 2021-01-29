Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцини проти коронавірусу

Документ дозволяє реєструвати вакцини, оминаючи третій етап клінічних досліджень.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".

Документ підтримали 280 народних депутатів.

Документ надає уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов:

наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

дозвіл на екстрене застосування надане компетентним органом США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії або Європейського союзу (принаймні однією з цих країн) відповідно до національного законодавства країни надання дозволу або лікарського засобу, перекваліфікованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

відома потенційна користь лікарського засобу;

не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи.

За наявності цих обставин вакцину можуть зареєструвати для екстреного медичного застосування протягом терміну, поки заявник надасть інформацію і результати завершених клінічних досліджень.

Реєстраційне посвідчення видається терміном на 1 рік з можливістю продовження ще на 1 рік. Після виконання всіх зобов'язань, наданих заявником у встановлений термін, дію такого посвідчення можуть продовжити до 5 років.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в країні почнеться в лютому.