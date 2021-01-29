"Спортивному покеру" не місце в Будинку профспілок, — Ткаченко

Міністерство культури направило запит до керівництва Федерації профспілок України щодо інформації про можливе відкриття покерного клубу.

Мінкультури направило запит до керівництва Федерації профспілок України щодо інформації про можливе відкриття покерного клубу в Будинку профспілок на Майдані Незалежності. Про це повідомив голова міністерства Олександр Ткаченко.

На думку міністра, пам'ять про трагічні події Євромайдану, коли там у пожежі гинули люди, має бути збережена, а меморіальну спадщину варто вшанувати достойно.

"Стурбований такими діями і рішеннями. Очевидно, що для "спортивного покеру" там не місце. Міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися в ситуації. У випадку, якщо факт буде доведений — МКІП робитиме все можливе, щоб не допустити розміщення в Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів", — сказав Ткаченко.

Нагадаємо: видання "Слідство.Інфо" провело розслідування, у ході якого з'ясувало, що в приміщенні київського Будинку профспілок, де під час подій Євромайдану згоріли люди, планують відкрити покерний клуб, відвідувачі якого нібито зможуть грати на гроші.

Журналісти змогли зайти в поки ще закритий заклад і чоловік, який представився "керуючим", розповів, що в клубі будуть перебувати VIP-кімнати з "індивідуальним обслуговуванням", у яких можна буде грати на "кеш". Їх будуть обслуговувати "свої" офіціанти.

Наприкінці 2018 року навколо Будинку профспілок у Києві розгорівся скандал через те, що в його будинку відкрили фастфуд KFC. Активісти виступили проти відкриття в цій будівлі фастфуду, пояснюючи це тим, що в Будинку профспілок у 2014 році загинули люди. Через місяць стало відомо, що заклад остаточно закрили.