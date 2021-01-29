"Спортивному покеру" не место в Доме профсоюзов, – Ткаченко

Министерство культуры направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины относительно информации о возможном открытии покерного клуба.

Минкультуры направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины относительно информации о возможном открытии покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане Независимости. Об этом сообщил глава министерства Александр Ткаченко.

По мнению министра, память о трагических событиях Евромайдана, когда там в пожаре погибли люди, должно быть сохранено, а мемориальное наследие почтили достойно.

"Обеспокоен такими действиями и решениями. Очевидно, что для "спортивного покера" там не место. Министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации. В случае, если факт будет доказан — МКИП будет делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений", — сказал Ткаченко.

Напомним, издание "Слідство.Інфо" провело расследование, в ходе которого выяснило, что в здании киевского Дома профсоюзов, где во время событий Евромайдана сгорели люди, планируют открыть покерный клуб, посетители которого якобы смогут играть на деньги.

Журналисты смогли зайти в пока еще закрытое заведение и человек, представившийся "управляющим", рассказал, что в клубе будут находиться VIP-комнаты с "индивидуальным обслуживанием", в которых можно будет играть на "кэш". Их будут обслуживать "свои" официанты.

В конце 2018 года вокруг Дома профсоюзов в Киеве разгорелся скандал из-за того, что в его здании открыли фастфуд KFC. Активисты выступили против открытия в этом здании фастфуда, объясняя это тем, что в Доме профсоюзов в 2014 году погибли люди. Спустя месяц стало известно, что заведение окончательно закрыли.