Статистика коронавірусу в Україні станом на 1 лютого: госпіталізовано 1 103 людини
Найбільше нових випадків у Києві (160), Івано-Франківській (297), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
За добу 31 січня зафіксовано 2 030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 71 дитина і 65 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 1 103 людини;
- померли — 61;
- одужали — 5 131 чоловік;
- проведено тестувань — 12 825 (методом ПЛР — 9 873, методом ІФА — 2 952).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 221 485 осіб, одужали — 1 023 915, померло — 22 768, проведено 6 257 875 ПЛР-тестів.
Найбільше нових випадків у Києві (160), Івано-Франківській (297), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ — 128 549 хворих (з них 160 за останню добу);
- Вінницька область — 27 157 (79);
- Волинська область — 36 877 (59);
- Дніпропетровська область — 67 789 (76);
- Донецька область — 44 165 (62);
- Житомирська область — 44 635 (102);
- Закарпатська область — 31 871 (127);
- Запорізька область — 65 725 (87);
- Івано-Франківська область — 48 903 (297);
- Київська область — 69 325 (100);
- Кіровоградська область — 9 809 (3);
- Луганська область — 13 938 (20);
- Львівська область — 71 332 (146);
- Миколаївська область — 39 090 (152);
- Одеська область — 81 462 (71);
- Полтавська область — 43 197 (56);
- Рівненська область — 45 928 (27);
- Сумська область — 45 919 (61);
- Тернопільська область — 37 894 (85);
- Харківська область — 77 978 (36);
- Херсонська область — 20 747 (20);
- Хмельницька область — 43 951 (3);
- Черкаська область — 45 730 (40);
- Чернівецька область — 45 641 (124);
- Чернігівська область — 33 873 (37).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 30 січня було проведено 15 042 ПЛР-тестувань, 18,9% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 643 зразки.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з країнами ЄС, щоб ті похроху передавали Україні вакцини, які вони закуповують для своїх громадян. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу HBO.