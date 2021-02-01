Статистика коронавірусу в Україні станом на 1 лютого: госпіталізовано 1 103 людини

Найбільше нових випадків у Києві (160), Івано-Франківській (297), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

За добу 31 січня зафіксовано 2 030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 71 дитина і 65 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 1 103 людини;

померли — 61;

одужали — 5 131 чоловік;

проведено тестувань — 12 825 (методом ПЛР — 9 873, методом ІФА — 2 952).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 221 485 осіб, одужали — 1 023 915, померло — 22 768, проведено 6 257 875 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків у Києві (160), Івано-Франківській (297), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 128 549 хворих (з них 160 за останню добу);

Вінницька область — 27 157 (79);

Волинська область — 36 877 (59);

Дніпропетровська область — 67 789 (76);

Донецька область — 44 165 (62);

Житомирська область — 44 635 (102);

Закарпатська область — 31 871 (127);

Запорізька область — 65 725 (87);

Івано-Франківська область — 48 903 (297);

Київська область — 69 325 (100);

Кіровоградська область — 9 809 (3);

Луганська область — 13 938 (20);

Львівська область — 71 332 (146);

Миколаївська область — 39 090 (152);

Одеська область — 81 462 (71);

Полтавська область — 43 197 (56);

Рівненська область — 45 928 (27);

Сумська область — 45 919 (61);

Тернопільська область — 37 894 (85);

Харківська область — 77 978 (36);

Херсонська область — 20 747 (20);

Хмельницька область — 43 951 (3);

Черкаська область — 45 730 (40);

Чернівецька область — 45 641 (124);

Чернігівська область — 33 873 (37).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 30 січня було проведено 15 042 ПЛР-тестувань, 18,9% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 643 зразки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з країнами ЄС, щоб ті похроху передавали Україні вакцини, які вони закуповують для своїх громадян. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу HBO.