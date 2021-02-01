Статистика коронавируса в Украине на 1 февраля: госпитализированы 1103 человека

Больше всего новых случаев в Киеве (160), Ивано-Франковской (297), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

За сутки 31 января зафиксировано 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1103 человека;

умерли – 61;

выздоровели – 5 131 человек;

проведено тестирований – 12 825 (методом ПЦР – 9 873, методом ИФА – 2 952).

За все время пандемии в Украине заболели 1 221 485 человек, выздоровели – 1 023 915, умерли – 22 768, проведено 6 257 875 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (160), Ивано-Франковской (297), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 128 549 заболевших (из них 160 за последние сутки);

Винницкая область — 27 157 (79);

Волынская область — 36 877 (59);

Днепропетровская область — 67 789 (76);

Донецкая область — 44 165 (62);

Житомирская область — 44 635 (102);

Закарпатская область — 31 871 (127);

Запорожская область — 65 725 (87);

Ивано-Франковская область — 48 903 (297);

Киевская область — 69 325 (100);

Кировоградская область — 9 809 (3);

Луганская область — 13 938 (20);

Львовская область — 71 332 (146);

Николаевская область — 39 090 (152);

Одесская область — 81 462 (71);

Полтавская область — 43 197 (56);

Ровенская область — 45 928 (27);

Сумская область — 45 919 (61);

Тернопольская область — 37 894 (85);

Харьковская область — 77 978 (36);

Херсонская область — 20 747 (20);

Хмельницкая область — 43 951 (3);

Черкасская область — 45 730 (40);

Черновицкая область — 45 641 (124);

Черниговская область — 33 873 (37).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 30 января было проведено 15 042 ПЦР-тестирований, 18,9% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 643 образца.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает со странами ЕС, чтобы те по чуть-чуть передавали Украине вакцины, которые они закупают для своих граждан. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу HBO.