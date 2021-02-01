У лютому з'явиться сайт для запису на вакцинацію від коронавірусу, — Ляшко

До початку вакцинації в країні буде запущена інформаційна кампанія.

До 10 лютого в Україні буде повністю протестований у медичних інформаційних системах модуль імунопрофілактики. Паралельно з цим буде запущений сайт, що буде розповідати про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на вакцинацію. Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ТСН.

Наразі також готується комунікаційна кампанія, мета якої полягає в тому, щоб інформувати українців, як можна отримати вакцину, які існують групи ризику, де роблять щеплення, хто займається вакцинацією тощо.

Для того, щоб отримати щеплення, будуть існувати три варіанти: записатися на сайті, записатися в сімейного лікаря, отримати запрошення по телефону від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Нагадаємо: Київська міськдержадміністрація (КМДА) доручила керівникам столичних комунальних медичний установ провести верифікацію цільових груп населення для вакцинації від коронавірусу. Інформацію про чисельність груп і маршрути для планування проведення вакцинації вони повинні надати до 10 лютого.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі буде проходити паралельно з державною вакцинацією. "Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі — це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори й укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією", — сказав він.