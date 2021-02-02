Із України намагалися надіслати до М'янми деталь від винищувача

Житель Києва хотів надіслати в країну, в якій стався воєнний перевот, прилад від МіГ-29.

Київські митники знайшли в посилці в М'янму частину від винищувача МіГ-29. Про це повідомляє прес-служба митниці.

Як зазначив в декларації киянин, у бандеролі, яка прямувала за кордон, повинні були знаходитися запчастини.

"Однак, як встановили митні експерти, виявлений прилад — це автономна рульова машина "АРМ-150М "для літальних апаратів військового призначення, а саме для управління з тангажу багатоцільового винищувача четвертого покоління "МіГ-29". Однак, як відомо, бойова та спеціальна техніка взагалі не може перебувати у власності громадян", — кажуть митники.

За словами митників, згідно з українським законодавством, вивезення таких приладів можливе тільки за наявності дозволу або висновку Держекспортконтролю. Такі документи митниці відправником не надавалися.

Зазначимо, кілька днів тому в М'янмі стався воєнний переворот, озброєні сили країни оголосили надзвичайний стан і передали владу в країні командувачеві збройними силами Міну Аунг Хлайну. Президент країни Він Мʼїн і фактичний глава держави, глава правлячої партії країни "Національна ліга за демократію" 75-річна Аун Сан Су Чжі затримані.