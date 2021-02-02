Из Украины пытались отправить в Мьянму деталь от истребителя

Житель Киева хотел отправить в страну, в которой произошел военный перевот, прибор от МиГ-29.

Киевские таможенники нашли в посылке в Мьянму часть от истребителя МиГ-29. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Как отметил в декларации киевлянин, в бандероли, которая направлялась за границу, должны были находиться запчасти.

"Однако, как установили таможенные эксперты, обнаруженный прибор — это автономная рулевая машина "АРМ-150М" для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя четвертого поколения "МиГ-29". Однако, как известно, боевая и специальная техника вообще не может находиться в собственности граждан", — говорят таможенники.

По словам таможенников, согласно украинскому законодательству, вывоз таких приборов возможен только при наличии разрешения или заключения Госэкспортконтроля. Такие документы таможни отправителем не предоставлялись.

Отметим, несколько дней назад в Мьянме произошел военный переворот, вооруженные силы страны объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну. Президент страны Вин Мьин и фактический глава государства, глава правящей партии страны "Национальная лига за демократию" 75-летняя Аун Сан Су Чжи задержаны