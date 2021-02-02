В Україну з Данії екстрадували лідера наркоугруповання (фото)

Понад рік 50-річний зловмисник переховувався в Європі.

В Україну екстрадували з Данії організатора житомирського наркоугруповання, який понад рік переховувався в Європі.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Зазначається, що екстрадиція відбулася за сприяння "Інтерполу".

За даними поліції, у 2019 році силовики затримали чотирьох учасників злочинної групи, що виготовляла і продавала амфетамін. Скориставшись подібністю з рідним братом, головному фігуранту справи вдалося втікти за кордон. Чоловіка оголосили в міжнародний розшук.

Понад рік зловмисник переховувався в Європі, але за сприяння "Інтерполу" 50-річного українця затримали в Данії й екстрадували в Україну.

Зловмисника доставили в ізолятор тимчасового утримання. Йому загрожує позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що 23 січня в Нідерландах заарештували одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу — Це Чи Лопа, відомого в кримінальному світі під прізвиськом "Ель Чапо з Азії".

Раніше повідомлялося, що в стінах Львівського ветеринарного університету студенти виготовляли метадон. Наркотики збували через кальянний бар у Львові, продаючи їх за передоплатою через інтернет-магазин.