В Украину из Дании экстрадировали лидера наркогруппировки (фото)

Более года 50-летний злоумышленник скрывался в Европе.

В Украину экстрадировали из Дании организатора житомирской наркогруппировки, который более года скрывался в Европе.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Отмечается, что экстрадиция состоялась при содействии "Интерпола".

По данным полиции, в 2019 году силовики задержали четырех участников преступной группы, которая изготовляла и продавала амфетамин. Воспользовавшись сходством с родным братом, главному фигуранту дела удалось сбежал за границу. Мужчину объявили в международный розыск.

Более года злоумышленник скрывался в Европе, но при содействии "Интерпола" 50-летнего украинца задержали в Дании и экстрадировали в Украину.

Злоумышленника доставили в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Отметим, 23 января в Нидерландах арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов мира – Це Чи Лопа, известного в криминальном мире под прозвищем "Эль Чапо из Азии".

Ранее сообщалось, что в стенах Львовского ветеринарного университета студенты изготовляли метадон. Наркотики сбывали через кальянный бар во Львове, продавая их по предоплате через интернет-магазин.