Терористи на Донбасі готують дітей до воєнних дій, — Офіс генпрокурора (фото)

Бойовики вчать дітей стріляти з великокаліберної зброї та автоматів.

Терористи на окупованому Донбасі закликають до участі у війні дітей від 10 до 17 років. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах і військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі в бойових діях", — повідомили правоохоронці.

Бойовики вчать підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, спотворюють суть подій, що відбуваються і вкладають в свідомість дітей вороже ставлення до України, кажуть в Офісі генпрокурора.

"Усього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи «Молода Гвардія Донбасу», «Амазонки», «Патріот», «Бастіон», а також «Степові Вовки»", — сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, із початку збройного конфлікту терористами до бойових дій залучено більше 100 дітей.

Раніше контррозвідники затримали жителя Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав і передавав інформацію про військовослужбовців. Агент, який є керівником осередку, забороненої в Україні комуністичної партії, притягнув до протиправної діяльності свою близьку родичку і ще одного жителя Кропивницького.