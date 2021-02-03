Террористы на Донбассе готовят детей к военным действиям, - Офис генпрокурора (фото)

Боевики учат детей стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов.

Террористы на оккупированном Донбассе призывают к участию в войне детей от 10 до 17 лет. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях", — сообщили правоохранители.

Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искривляют суть событий, происходящих и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине, говорят в Офисе генпрокурора.

"Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 заведений, в частности так называемые общественные военно-патриотические движения "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", а также "Степные Волки", — сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта террористами в боевые действия вовлечены более 100 детей.

Ранее контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих. Агент, который является руководителем ячейки, запрещенной в Украине коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности свою близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.