Мер Івано-Франківська запропонував брати по 100 тис. грн за заняття любов'ю на ратуші (відео)

Таким чином міський голова зібрався накопичити гроші для реконструкції міської ратуші. Чи було це жартом, незрозуміло.

У вівторок, 2 лютого, у соціальних мережах з'явилося відео того, як пара кохається на даху ратуші в центрі Івано-Франківська. На кадрах видно, що чоловік з жінкою віддаються пристрасті прямо на оглядовому майданчику.

Обережно, контент не призначений для дітей.

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Незважаючи на те, що відео порушує правила YouTube і його видаляють, користувачі завантажують його знову і знову, у цілому воно вже назбирало десятки, якщо не сотні тисяч переглядів.

Уже в середу на інцидент відреагував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він виступив з неординарною пропозицією — брати за подібні розваги на даху 100 тисяч гривень. Міський голова пообіцяв, що всі гроші підуть на реставрацію споруди.

Фото: Скриншот

Друзі та підписники Марцінківа у Facebook оцінили ідею мера і почали жартувати в коментарях. Ось, наприклад, один з коментаторів запитує, чи буде знижка для пенсіонерів.

Фото: Скриншот

Одна жінка запропонувала встановити в мікрорайонах міста великі екрани, щоб транслювати любовні втіхи в прямому ефірі.

Фото: Скриншот

А одна коментаторка запитання, чи потрібно приводити із собою партнера або такі вже є в штаті самої мерії.

Фото: Скриншот

Нагадаємо: мер Миколаєва Олександр Сенкевич став перекладачем для депутатів, які відмовилися виступати українською мовою.

На сесії Миколаївської міськради депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв принципово відмовилися виступати українською мовою і говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їхні слова.