Мэр Ивано-Франковска предложил брать по 100 тыс. грн за занятие любовью на ратуше (видео)

Таким образом, городской голова собрался накопить деньги для реконструкции городской ратуши. Было ли это шуткой, непонятно.

Во вторник, 2 февраля, в социальных сетях появилось видео того, как пара занимается любовью на крыше ратуши в центре Ивано-Франковска. На кадрах видно, что мужчина с женщиной предаются страсти прямо на смотровой площадке.

Осторожно, контент не предназначен для детей.

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Несмотря на то, что видео нарушает правила YouTube и его удаляют, пользователи загружают его снова и снова, в общей сложности оно уже насобирало десятки, если не сотни тысяч просмотров.

Уже в среду на инцидент отреагировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он выступил с неординарным предложением – брать за подобные утехи на крыше 100 тысяч гривен. Городской голова пообещал, что все деньги пойдут на реставрацию сооружения.

Фото: Скриншот

Друзья и подписчики Марцинкива в Facebook оценили идею мэра и начали шутить в комментариях. Вот, например, один из комментаторов спрашивает, будет ли скидка для пенсионеров.

Фото: Скриншот

Одна женщина предложила установить в микрорайонах города большие экраны, чтобы транслировать любовные утехи в прямом эфире.

Фото: Скриншот

А одна комментатор и вовсе задала вопрос, нужно ли приводить с собой партнера или таковые уже имеются в штате в самой мэрии.

Фото: Скриншот

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич стал переводчиком для депутатов, которые отказались выступать на украинском языке.

На сессии Николаевского горсовета депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэр города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.