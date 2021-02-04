Групі Коломойського відмовили в поверненні 6 млрд доларів з бюджету у справі "Укрнафти" — Малюська

Усі позовні вимоги групи Коломойський-Боголюбов-Палиця були відкинуті арбітражним судом, причому "остаточно".

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив про перемогу його відомства в Стокгольмському арбітражі в суперечці з екс-власниками "Привату" Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим, а також Ігорем Палицею, які намагалися відсудити в країни величезну суму.

"Пани Коломойський, Боголюбов і Палиця хотіли стягнути з України понад 6 мільярдів (!!) доларів США і звернулися з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив. Відмовив повністю", — написав Малюська в четвер, 4 лютого в себе у Facebook.

Згідно з розповіддю міністра, три кіпрських офшорних компанії — "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" та "Bordo Management Limited", кінцевими бенефіціарами яких є вищевказані особи, звернулися до Стокгольмського арбітражу ще у 2015 році. При цьому, усі три позивачі є акціонерами "Укрнафти", маючи понад 40,1% акцій зазначеної компанії.

Крім штрафу в шість мільярдів, з України також намагалися стягнути мільярдні відсотки, нараховані на цю суму, за вказаний термін. За словами міністра, загальна сума "перевищує всі витрати держави на освіту і науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій".

[ + – ] Facebook/Denis Malyuska

Серед іншого, Малюська привів у пості відкинуті в Стокгольмі позовні вимоги зазначеної групи ключових акціонерів "Укрнафти", які в ролі підстав для свого позову вказали:

неодноразовий відбір з газосховищ "Нафтогазу України" газу, що належав "Укрнафті", для потреб населення за заниженою ціною (у тому числі внаслідок рішень НКРЕ/НКРЕКП) або навіть "взагалі безоплатно";

невиконання "Укртрансгазом" і "Нафтогазом" рішень українських судів, що вступили в силу, про повернення "Укрнафті" частини відібраного газу;

різке підвищення ставки плати за користування надрами для видобутку газу;

ухвалення Закону України № 272-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів в акціонерних товариствах.

Як зазначив чиновник, рішення Стокгольмського арбітражу кілька разів відкладалося: "Відчувалося, що позивачі нічого не підозрюють і затягують процес. Але сьогодні це сталося — арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов і Палиця отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів".

Нагадаємо: група "Приват" подала до Лондонського арбітражного суду позов проти державної компанії "Нафтогаз" і нафтодобувача "Укрнафта". Формальними позивачами виступили три зареєстровані на Кіпрі компанії, пов'язані з групою "Приват", а головною претензією позивачів стало внесення в березні 2015 року парламентом змін до Закону "Про акціонерні товариства", що знизив необхідний кворум для проведення загальних зборів акціонерів з 60% до 50 %, що позбавило групу "Приват" можливості впливати на зміну менеджменту компанії.