Группе Коломойского отказали в возврате 6 млрд долларов из бюджета по делу "Укрнафты" – Малюська

Все исковые требования группы Коломойский-Боголюбов-Палица были отвергнуты арбитражным судом, причем "окончательно".

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о победе его ведомства в Стокгольмском арбитраже в тяжбе с экс-владельцами "Привата" Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, а также Игорем Палицей, пытавшихся отсудить у страны огромную сумму.

"Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более 6 миллиардов (!!) долларов США и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", – написал Малюська в четверг, 4 февраля у себя в Facebook.

По рассказу министра, три кипрских оффшорных компании – "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" и "Bordo Management Limited", конечными бенефициарами которых являются вышеуказанные лица, обратились в Стокгольмский арбитраж еще в 2015 году. При этом, все три истца являются акционерами "Укрнафты", обладая более чем 40,1% акций указанной компании.

Кроме штрафа в шесть миллиардов, с Украины также пытались стянуть миллиардные проценты, начисленные на эту сумму, за указанный срок. По словам министра, общая сумма "превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий".

[ + – ] Facebook / Denis Malyuska

В числе прочего, Малюська привел в посте отвергнутые в Стокгольме исковые требования указанной группы ключевых акционеров "Укрнафты", которые в качестве оснований для своего иска указали:

неоднократный отбор из газохранилищ "Нафтогаза Украины" газа, принадлежавшего "Укрнафте", для нужд населения по заниженной цене (в том числе вследствие решений НКРЭ / НКРЕКП) или даже "вообще безвозмездно";

невыполнение "Укртрансгазом" и "Нафтогазом" вступивших в силу решений украинских судов о возвращении "Укрнафте" части отобранного газа;

резкое повышение ставки платы за пользование недрами для добычи газа;

принятие Закона Украины № 272-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах", относительно снижения кворума для проведения общего собрания в акционерных обществах.

Как отметил чиновник, решения Стокгольмского арбитража несколько раз откладывалось: "Чувствовалось, что истцы ничего не подозревают и затягивают процесс. Но сегодня это произошло — арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов США, а не 6 миллиардов".

Напомним, группа "Приват" подала в Лондонский арбитражный суд иск против государственной компании "Нафтогаз" и нефтедобытчика "Укрнафта". Формальными истцами выступили три зарегистрированные на Кипре компании, связанные с группой "Приват", а главной претензией истцов стало внесение в марте 2015 года парламентом изменений в Закон "Об акционерных обществах", который снизил необходимый кворум для проведения общего собрания акционеров с 60% до 50%, что лишило группу "Приват" возможности влиять на смену менеджмента компании.