Київська влада закликає батьків залишати школярів удома через погану погоду

За даними КМДА, сьогодні в Києві очікуються заморозки до -12 за Цельсієм.

Департамент освіти і науки Києва закликає за можливості залишати дітей удома. Про це повідомляється на офіційній сторінці департаменту у Фейсбуці.

"Шановні батьки, просимо бути уважними! 5 лютого очікується погіршення погодних умов: зниження температури повітря, ожеледь і сильні пориви вітру. Школи Києва будуть працювати. Але ми пропонуємо вам, якщо є така можливість, залишити дітей вдома. Педагогічні колективи шкіл зорієнтовані організувати навчальний процес у змішаному форматі", — йдеться в повідомленні.

У Департаменті зазначається, що зменшення кількості машин на дорогах дозволить комунальним службам ефективніше очищати дороги і тротуари.

Згідно з прогнозом погоди Укргідрометцентру, у Києві буде від -3 вдень до -9 вночі.

Нагадаємо: згідно з прогнозом на лютий, очікується типова зимова погода. Але з трохи більш високою середньою температурою.