Киевские власти призывают родителей оставлять школьников дома из-за плохой погоды

По данным КГГА, сегодня в Киеве ожидаются морозы до -12 по Цельсию.

Департамент образования и науки Кеива призывает при возможности оставлять детей дома. Об этом сообщается на официальной странице департамента в Фейсбуке.

"Уважаемые родители, просим быть внимательными! 5 февраля ожидается ухудшение погодных условий: снижение температуры воздуха, гололед и сильные порывы ветра. Школы Киева будут работать. Но мы предлагаем вам, если есть такая возможность, оставить детей дома. Педагогические коллективы школ сориентированы организовать образователеьный процесс в смешанном формате", — идется в сообщении.

В Департаменте отмечается, что уменьшение количества машин на дорогах позволит коммунальным службам эффективнее очищать дороги и тротуары.

Согласно прогнозу погоды Укгидрометцентра, в Киеве будет от -3 днем до -9 ночью.

Напомним, согласно прогнозу на февраль, ожидается типичная зимняя погода. Но с чуть более высокой средней температурой.