Канал ATR може відновити мовлення за бюджетні кошти — Резніков

За словами політика, канал безсумнівно виграє 50-ти мільйонний державний грант, або частину цих коштів як єдиний мовник кримськотатарською мовою.

Віце-прем'єр-міністр — міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Укрінформу" про можливе відновлення фінансування кримськотатарського каналу ATR.

Коментуючи питання журналіста про таку можливість, Резніков зазначив, що в бюджеті України на 2021 рік немає "окремого рядка про пряме фінансування" телеканалу.

"У минулі роки була пряма позначка про фінансування приватної компанії "Атлант-Ф", яка є власником каналу ATR, а цього року такого запису немає", — пояснив Резніков, одночасно закликавши зазначене ЗМІ не впадати у відчай.

Зокрема, за словами міністра реінтеграції, його відомство виділяє 50 мільйонів гривень на конкурсних засадах, на фінансування ЗМІ, які вестимуть мовлення на окупованих територіях. "Я не бачу ніяких проблем, щоб телеканал взяв участь у конкурсі", — підкреслив міністр.

"У мене немає сумніву, що ATR як єдиний мовник кримськотатарською мовою, переможе й отримає частину цих коштів", — додав Резніков. Крім того, за словами міністра він уже звернувся "до міжнародних партнерів України" з проханням про надання фінансової підтримки телеканалу, і надіслав відповідні прохання "на адресу низки країн", не вказуючи, в які саме.

Нагадаємо, нещодавно Резніков поділився інформацією про процеси "паспортизації" в ОРДЛО та в Криму, зазначивши, що майже 300 тисяч українців пройшли через примусову російську паспортизацію в окупованих Донеччині з Луганщиною, і ще майже два мільйони осіб — на анексованому півострові.