Канал ATR может возобновить вещание за бюджетные средства – Резников

По словам политика, канал несомненно выиграет 50-ти миллионный государственный грант, или часть этих средств, как единственный вещатель на крымскотатарском языке.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью "Укринформу" о возможном восстановлении финансирования крымско-татарского канала ATR.

Комментируя вопрос журналиста о такой возможности, Резников отметил, что в бюджете Украины на 2021 год нет "отдельной строки о прямом финансировании" телеканала.

"В прошлые годы была прямая пометка о финансировании частной компании "Атлант-Ф", которая является владельцем канала ATR, а в этом году такой записи нет", – пояснил Резников, попутно призвав указанное СМИ не отчаиваться.

В частности, по словам министра реинтеграции, его ведомство выделяет 50 миллионов гривен на конкурсных основаниях, на финансирование СМИ, которые будут вещать на оккупированных территориях. "Я не вижу никаких проблем, чтобы телеканал принял участие в конкурсе", – подчеркнул министр.

"У меня нет сомнения, что ATR, как единственный вещатель на крымскотатарском языке, победит и получит часть этих средств", – добавил Резников. Кроме того, по словам министра он уже обратился "к международным партнерам Украины" с просьбой о предоставлении финансовой поддержки телеканала, и направил соответствующие прошения "в адрес ряда стран", не указывая, в какие именно.

Напомним, недавно Резников поделился информацией о процессах "паспортизации" в ОРДЛО и в Крыму, отметив, что порядка 300 тысяч украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию в оккупированных Донетчине с Луганщиной, и еще около двух миллионов человек – на аннексированном полуострове.