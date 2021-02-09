Жителям ОРДЛО після деокупації доведеться визначитися зі своїм громадянством, — Резніков

За словами чиновника, санкцій за множинне громадянство в Україні немає, але такий стан справ, імовірно, триватиме ще недовго.

Віце-прем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", що після повернення Донбасу під контроль Києва його жителям доведеться зробити вибір між російськими та українськими документами.

Зокрема, журналіст уточнив у міністра, чи буде Україна визнавати "паспортизованих" Росією жителів ОРДЛО своїми громадянами. У відповідь Резніков заявив наступне:

"Ми визнаємо громадян України громадянами України. Якщо хтось отримав інше громадянство, з якихось причин — навіть вимушено, як спосіб виживання, — то це повинно бути окремою розмовою. У нас у Конституції України не передбачено позбавлення громадянства на підставі отримання іншого громадянства, іншого паспорта".

Чиновник зазначив, що санкції за множинне громадянство "з юридичної точки зору в Україні відсутні". Однак, за словами політика, найближчим часом ймовірно будуть внесені відповідні зміни в закон. Зокрема, найближчим часом Кабмін обговорить питання санкцій щодо жителів ОРДЛО з паспортами РФ.

Зокрема, під час обговорення законопроекту про перехідний період, який буде регулювати процес деокупації тимчасово окупованих територій, відомство Резнікова "має намір порушити питання політики офіційного Києва щодо жителів Донбасу, які отримали російські паспорти, після деокупації регіону".

"Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися, громадянами якої країни вони себе сприймають і, відповідно, позбутися від російського паспорта, якщо вони вважатимуть, що вони насправді залишаються громадянами України. Ніякого примусу або порушень гуманітарних прав бути не може", — пояснив віце-прем'єр.

Нагадаємо: за словами самого Резнікова, близько 300 тисяч українців "пройшли через примусову російську паспортизацію" на окупованих Донеччині з Луганщиною, а по Криму цей показник сягає двох мільйонів чоловік. Як повідомили в прес-службі Міністерства оборони України, для українців на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу, які не мають російських паспортів, Москва вирішила встановити статус "іноземних громадян".